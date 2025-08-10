Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 11 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 11 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Le energie astrali dell’Ariete si profilano in maniera particolarmente intensa. Mi preme sottolineare che tra la serata di martedì e la giornata di giovedì, molti nati sotto questo segno potrebbero dover fare i conti con una serie di questioni aperte, come conflitti irrisolti o sicurezze all’interno di alcuni legami, complici le energie lunari che infatti si posizioneranno proprio in Ariete nel pomeriggio di martedì.

Oroscopo del Toro

L’oroscopo consiglia ai nativi del Toro di nom dedicare più intensità ed emotività nei rapporti di coppia. Nonostante le vecchie cicatrici emotive, la capacità di guarigione è sempre presente. Nel carattere tipico del Toro, persiste una certa impetuosità e un senso di incertezza. Riguardo al campo professionale, alcuni Toro potrebbero trovarsi in una fase di insicurezza, incerti sulla direzione da prendere o su quale opportunità agguantare.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli stanno avvertendo una certa tensione dall’altro giorno. Bisogna fare attenzione a non permettere all’apatia di insinuarsi troppo arditamente nella loro esistenza, giacché siamo ben consapevoli che la natura dei Gemelli non sopporta l’isolamento e l’assenza di obiettivi su cui focalizzare l’intelletto. La ripresa avrà inizio nel pomeriggio del martedì, con la serata sottolineata.

Oroscopo del Cancro

Cancro, c’è un individuo che risponde positivamente ai tuoi sentimenti: desideri trasformare una relazione informale in qualcosa di ufficiale. Allora non perdere tempo! Con Giove e Venere nel tuo segno, sei ricco anche di una notevole carica di inventiva. La giornata è sotto buoni auspici.

Oroscopo del Leone

Il Leone diffonderà la sua luce malgrado le mille incomprensioni e potenziali gelosie. Non devi lasciarti scoraggiare da critiche o malcontenti, al contrario, devi continuare con ancora più decisione sulla tua strada. Particolarmente significative saranno le giornate del 13 e del 14, ricche di attività e movimenti.

Oroscopo della Vergine

Un cordiale saluto agli amici del segno della Vergine. Questo lunedì, potreste ancora sentire il peso astrale e le possibili, e a volte, pesanti responsabilità legate all’ambito familiare e affettivo. Il cielo risulta più fervido ed intenso confrontato a quello di luglio. Tuttavia, esiste un rammarico da lasciar andare, una differenza da ricomporre.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sfrutta questo ciclo lunare per fare luce su ciò che non funziona. Infatti, dalla tarda giornata di domani, la luna in opposizione potrebbe provocare un’atmosfera di malessere. Ho l’obbligo di avvertire soprattutto quelle coppie che hanno affrontato difficoltà in passato. Di norma, i bilancia prediligono l’equilibrio e la pace, tuttavia in questo periodo manifestano un’eccessiva insofferenza. Evidentemente, la soglia di sopportazione è stata superata da tempo.

Oroscopo dello Scorpione

Predico un periodo promettente che osservo per tutti i Scorpione non impegnati del zodiaco. Confido che abbiano in mente un mese di agosto entusiasmante ed energico. Non è necessario fare molto; il ritiro in ambienti lontani o inesplorati potrebbe essere benefico per voi proprio adesso. Le opportunità di incontrare nuove persone sono in forte aumento. Gli astri, gioviali, sorridono a voi!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, percepisci una certa ansia nell’aria, sembra ci sia stato un quid pro quo. Spero che non stia succedendo una sorta di immobilità intorno a te. Sai, periodicamente necessiti di rinfrescare la tua esistenza, di reinventarti partecipando a nuove iniziative. Domani vedrai un miglioramento, ma oggi la pressione è palpabile.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, da grande lavoratore che sei, ti consiglio di prenderti un momento di pausa in questo periodo agostano, intenso di attività. Certo, sarà difficile per molti di voi Capricorno godersi lunghi periodi di riposo, ma è fondamentale ritrovare uno spazio per l’amore, magari a distanza, un aspetto alquanto rilevante, soprattutto in considerazione della prossima festa di Ferragosto.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario si trovano in un periodo di forte determinazione sul fronte economico, come ho anticipato. Tuttavia, sussistono alcuni dubbi. Mi preoccupa l’idea che determinati programmi potrebbero essere eccessivamente ambiziosi. Quindi, il suggerimento che mi sento di dare è quello di rivalutare le vostre spese, potrebbe essere necessario anche abbreviare un po’ le vostre vacanze.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci è favorito dal cielo in questo periodo, rendendolo ricco di propositi e intenti. Agosto può essere considerato il mese delle rivelazioni sorprendenti e delle intense emozioni. E non escludiamo la possibilità di riaccensioni romantiche. Le tue intuizioni saranno potenziate, come pure il tuo spirito creativo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.