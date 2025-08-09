Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 10 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 10 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, grazie al Sole e a Mercurio, disponi di una spinta energica formidabile. Tuttavia, ci sono alcune barriere che devi affrontare, potrebbero presentarsi addirittura delle questioni di carattere legale. Piccoli problemi finanziari o penali pendenti, che tuttavia riuscirai presto ad appianare. Fai un po’ di attenzione alle controversie, specialmente se hai recentemente fatto, come tua abitudine, un gesto impulsivo.

Oroscopo del Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, finalmente ritorna una vaga luce di tranquillità. Questa domenica è carica di energia, a differenza di venerdì e sabato, giorni che hanno just’altro lasciato una leggera nota di malinconia nelle loro anime. In tema di emozioni, la benevola Venere ha voltato le sue grazie a loro, suggerendo di non porre l’intera attenzione soltanto sul piano lavorativo e professionale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, da notare che la tua domenica sembra dilatarsi, non per l’influenza di pianeti avversi, ma per l’eccesso di impegni. Ne abbiamo parlato di recente, sei una persona che non ama la staticità, tuttavia, fai attenzione a non disperdere le tue energie in un’iperattività che potrebbe portarti a non portare a termine nulla.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, rivelerei: “Per gli amici del Cancro, questa domenica rivela interessanti possibilità. Potreste trovarvi a formulare un’offerta o a fare un comunicato straordinario. Ricordate, entro il mese di settembre, si prospetta l’avanzamento di un ambizioso progetto o evento, che richiederà ancora molta dedizione per essere organizzato e realizzato.”

Oroscopo del Leone

Oggi, cari Leonini, salutiamo la luna che ci si para di fronte, ed è un cambiamento positivo. Vi anticipo che la settimana entrante sarà ricca di energia, portando con sé notevoli trionfi. Tra il 12 e il 13 ci aspetta un periodo di intensa attività, un non-stop per molti di voi, caratterizzato dall’assenza di offerte. Si tratta di un momento forte, tanto da far passare le vacanze in secondo piano, dato che l’attenzione sarà tutta rivolta a nuovi progetti. L’amore? Direi che è in fase di risalita, Leonini miei.

Oroscopo della Vergine

Sei del segno della Vergine e potresti avvertire una certa sensazione di confusione o stordimento nella giornata di oggi. Non perderti d’animo; un utile suggerimento è far divagare il pensiero e circondarti di coloro che ti mostrano affetto. Mi dispiace doverti segnalare che, per torto o ragione, ci sono ancora delle questioni pratiche e lavorative che necessitano di essere risolte.

Oroscopo della Bilancia

L’entusiasmo della Bilancia non conosce limiti, ma spesso si possono riscontrare dei momenti di debolezza sul piano fisico. I grandi progetti richiedono grandi energie e può capitare di avvertire una certa stanchezza. Alcuni nati sotto questo segno potrebbero anche avere l’impressione di non godere del supporto necessario in ambito sentimentale. E’ per questo che in questo momento diventa fondamentale circondarsi di figure positive e rasserenanti.

Oroscopo dello Scorpione

Nel firmamento astrologico, lo Scorpione può aspettarsi una domenica di rilevanza e un lunedì che stimola curiosità. Dunque, se esiste un individuo che risveglia emozioni intense in te, valorizza i tuoi affetti, e ricompensa le tue gentilezze, non lasciare trascorrere il tempo: cerca di vederla. Non perderti l’occasione di vivere esperienze uniche.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’apatia porta a imprudenti decisioni. Per una serie di ragioni, domenica e lunedì potrebbero suscitare irrequietezza in te. La scelta più saggia sarebbe permettere che gli eventi scorrono senza permettere che ti influenzino eccessivamente. In particolare, sta’ attento nelle relazioni affettive.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, noto un forte bisogno di tranquillità in te. Di recente, sembra che la tua mente sia stata completamente assorbita dal lavoro, probabilmente a causa di alcuni compiti e responsabilità inderogabili. Tuttavia, mi sento di raccomandarti vivamente di prenderti un momento per rilassarti, principalmente questa sera.

Oroscopo dell’Acquario

Domenica 10, Acquario. Alcune ansietà minori legate a tematiche economiche e lavorative possono rendere complicata la conduzione di questo periodo. Tuttavia, il vostro focus dovrebbe spostarsi sull’amore perché è lì dove possiamo osservare la differenza. Le circostanze sembrano propizie per nuovi incontri.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, la vostra giornata risplende di emozioni potenziate, susceptibili di regalarvi esperienze uniche. Se vi sta a cuore qualcuno, non trattenetevi: solcate le acque del suo affetto. Accogliete a braccia aperte anche nuove amicizie, poiché potrebbero rapidamente trasformarsi in legami più profondi. Preparatevi ad un ritorno ad una vibrante passionalità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.