Da quando hanno deciso di lasciare Uomini e Donne insieme, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non hanno smesso di far parlare di sé. I due hanno scelto di vivere il loro rapporto di coppia in maniera privata, pubblicando solo di tanto in tanto contenuti inerenti le loro giornate. In diverse occasioni, però questo loro silenzio ha dato luogo a dei fraintendimenti, accompagnati anche da alcune segnalazioni e gesti sospetti. Proprio in queste ore, infatti, sul web stanno circolando rumor inerenti una possibile crisi tra di loro.

La segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne

Cosa sta succedendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne? I due sono finiti spesse volte al centro dell’attenzione a causa di voci di crisi o, addirittura accuse di non essere mai stati una coppia vera e propria Adesso a tenere banco è la notizia di un possibile raffreddamento nel loro rapporto motivato da una segnalazione e da alcuni gesti social.

Lorenzo Pugnaloni ha divulgato sui social la testimonianza di un suo fan il quale ha dichiarato di aver visto Gianmarco Steri a Salerno in un hotel. La segnalazione pare sia certa in quanto l’autore sarebbe un parente della persona in questione che lavora presso la struttura presso la quale starebbe alloggiando Gianmarco. Il fatto che Cristina non fosse insieme a lui ha subito spinto i più sospettosi a credere che, in realtà, le cose tra di loro non stiano andando nel migliore dei modi.

Gesti social sospetti da parte dei due e accuse

A fomentare ulteriormente questi gossip, poi, sono stati anche alcuni gesti social. Innanzitutto, i due non si scambiano like e commenti da un po’ di giorni, cosa decisamente sospetta considerando che solitamente le cose non vanno in questo modo. Inoltre un utente ha segnalato che Steri ha fatto una diretta sui social in cui ha glissato completamente non rispondendo a nessuna domanda inerente Cristina.

Questi elementi, dunque, bastano a far nascere il sospetto che tra Gianmarco e Cristina potrebbe essere in corso una crisi, tuttavia, non forniscono una prova certa della realtà dei fatti. I più malpensanti credono anche che i due, in realtà, stiano adoperando solamente una strategia per far parlare di sé, per attirare un po’ l’attenzione e, dopo essere riusciti nel loro intento, potrebbero intervenire per smentire tutto. Non resta che attendere per vedere come evolverà la cosa.