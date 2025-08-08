Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 9 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 9 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’energia e l’ardore di fronteggiare i problemi sono sicuramente presenti, tuttavia devi affrontare l’incontro con la realtà. Nel caso in cui tutto dipendesse solo da te, avresti certamente già trovato soluzioni a diversi problemi presenti, che possono essere di natura economica o legale e che al momento sono ancora in attesa di una conclusione. Purtroppo, però, non sempre è possibile agire in autonomia, a volte devi fare i conti anche con le decisioni prese da altre persone. Fai attenzione a non coinvolgerti troppo nelle dispute, rischio che si fa più evidente in questo periodo. Anche la sfera sentimentale è sotto esame.

Oroscopo del Toro

Toro, come nel giorno passato, anche nella giornata odierna riscontriamo qualche leggero ostacolo nelle tue stelle. Poiché domenica si profila all’orizzonte con prospettive più favorevoli, ti suggerisco di non lasciarti coinvolgere troppo dai problemi, dalle tensioni o dagli equivoci di oggi. Domani c’è un potenziale significativo per nuove relazioni amorose, e qualora non sia trascorso molto tempo da una precedente separazione, potrebbe persino esserci un riaccendersi di antiche passioni.

Oroscopo dei Gemelli

Come ben conosciamo, i nati sotto il segno dei Gemelli non riescono a rimanere inerti. In questo periodo, chiedo a voi: quanti stanno godendo dell’opportunità e del desiderio di rilassarsi tra onde e sdraio? Eppure, il vostro tempo di inattività sarà brevissimo. Ora, fate qualcosa di allegro e frizzante. Ma non dimenticate, la domenica sarà caratterizzata da un ritmo un po’ più lento e calmo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le relazioni non ancora ufficializzate sono sulla buona strada per consolidarsi presto. Segnate le date, domenica 10 e lunedì 11 Agosto, saranno giornate d’oro per l’amore. Anche la festività di Ferragosto porta con sé promesse positive. Il momento favorevole per lasciarti andare ai sentimenti è adesso, con un magnetismo amplificato. Nuove unioni possono nascere, spinte anche da una semplice, ma intensa attrazione fisica.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone sta attraversando un momento di bassa energia, non dovuto a circostanze sfavorevoli, anzi! Si tratta di una fase colma di vittorie e riscatto personale. La Luna in opposizione però sta provocando un sacco di affaticamento. Potrebbe esserci un eccessivo impegno nella tua quotidianità. Nel campo amoroso, c’è necessità di più tranquillità e calma.

Oroscopo della Vergine

Il firmamento mostra che la Vergine, in questo periodo, potrebbe esaminare l’opportunità di lasciare il suo zona confortevole per esplorare nuovi territori. E’ evidente che esiste un desiderio di riequilibrio, non necessariamente legato a un debito che tu potresti avere, quanto piuttosto a ciò che le persone ti devono. C’è una consapevolezza crescente che diverse individualità non hanno avuto la dovuta gratitudine per le tue azioni.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno zodiacale della Bilancia, la giornata si prospetta particolarmente dinamica. Addirittura, ci troviamo di fronte a un fine settimana fertile di opportunità. Tuttavia, suggerisco cautela: l’opposizione tra Marte e Saturno suggerisce una fase di riconsiderazione nel campo professionale e potrebbe emergere qualche tensione con nuovi partner o collaboratori.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, tengo a sottolineare che la giornata più favorevole per te sarà la domenica. Il sabato, infatti, potrebbe presentarsi con una certa dose di tensione, forse dovuta ad una coda imprevista nel traffico o ad un ritardo non previsto. Tuttavia, nulla di preoccupante. Ciò che è importante è che in poche ore potrai avvolgerti in dolci conversazioni d’amore con più tranquillità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il presente è il momento migliore per esprimere ciò che ti preoccupa, non rimandare. Domani potrebbe rivelarsi una giornata più impegnativa. Detto questo, stai attraversando un’epoca di rinvigorimento e ripresa.

Oroscopo del Capricorno

Il segno del Capricorno deve prestare molta attenzione nel campo sentimentale. Probabilmente esiste un’intensa passione, ma si trova anche la figura di un individuo che risiede in luogo distante. Quindi emerge un distacco, sia a livello fisico che emozionale.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario sta vivendo un periodo effervescente come un fiume che straripa. Dunque, sarebbe auspicabile sfruttare al meglio le ore di questo fine settimana allo scopo di fare nuove conoscenze e sperimentare emozioni uniche.

Oroscopo dei Pesci

Per coloro che appartengono al segno zodiacale dei Pesci, potremmo osservare una notevole presenza di intuizioni profonde. Come ho menzionato nel mio oroscopo di ieri, potrebbero verificarssi dei sogni premonitori. Nel futuro immediato, ci sarà la possibilità di raggiungere una solida certezza in termini di affetti, o almeno di ottenere una visione più limpida nel campo dei sentimenti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.