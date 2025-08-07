Uomini e Donne ha riaperto i casting per la prossima edizione del programma. L’annuncio è stato dato sui profili social della trasmissione. Ieri è stato pubblicato un post nel quale vengono esortate tutte le persone dai 35 anni in su a iscriversi al programma per partecipare alle selezioni dei protagonisti del Trono Over. Il post in questione è divenuto virale, al punto che, in meno di 24 ore, sono stati tantissimi gli utenti che sono intervenuti per commentare. Alcune persone hanno manifestato il loro sincero desiderio nel prendere parte al talk show, mentre altre non hanno esitato a muovere accuse decisamente forti contro il programma. la conduttrice Maria De Filippi e la sua redazione.

Uomini e Donne annuncia la riapertura dei casting, ma qualcosa va storto

Come anticipato, al termine di questo mese riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, mentre per la messa in onda bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Lo staff del programma, però, è tutt’altro che in ferie, sta di fatto che è alle prese con i casting per selezionare nuovi volti da inserire nei parterre maschile e femminile del Trono Over. Le candidature sono come sempre notevoli, ma in pochi riescono effettivamente ad assicurarsi un posto nel parterre dei protagonisti.

Molti utenti del web, infatti, sono intervenuti al di sotto del post in questione con l’intenzione di screditare la trasmissione e le persone che ci lavorano. Nello specifico, alcuni hanno reputato inutile candidarsi in quanto non c’è affatto meritocrazia nella scelta dei protagonisti. Ne sarebbe una dimostrazione il fatto che, ormai, ci sono alcuni personaggi che sono in studio da anni, senza riuscire a combinare nulla di buono. Invece di continuare a puntare su di loro, sarebbe il caso di lasciare spazio a persone nuove e magari realmente intenzionate a trovare l’amore.

Le accuse contro Maria De Filippi e il programma

Queste, però, non sono le uniche accuse mosse contro il programma. Altri utenti hanno colto la palla al balzo per scagliarsi contro Maria De Filippi e i suoi modi di fare. Secondo queste persone, la donna non tratterebbe equamente tutti coloro che passano per il programma. Se qualcuno non le sta particolarmente simpatico, infatti, non esiterebbe a prenderlo in giro, anche se in modo velato.

Altri, invece, hanno criticato il programma in sé, reputandolo ormai obsoleto e fasullo, ragion per cui andrebbe chiuso. Questo, però, è il punto di vista di una netta minoranza di persone, in quanto Uomini e Donne resta uno dei programmi più seguiti di Canale 5 in termini di ascolti, Forse è proprio questo il motivo per il quale tutte queste critiche non sembrano scalfire minimamente la redazione e tutto lo staff che ci lavora.