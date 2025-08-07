Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 8 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 8 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Luna vivace in Ariete, immagino che nelle ultime quarantott’ore ognuno abbia incrementato la propria attività più del dovuto. Ad ogni modo, non mancano gli incentivi per sviluppare e pianificare, sfruttando la propria fantasia. Mercurio è in un eccellente aspetto, con Saturno posizionato nel segno è il momento ideale per prendere decisioni riguardanti l’autunno, introducendo anche diverse modifiche alle regole del gioco.

Oroscopo del Toro

Toro, appare un’ondata di turbolenza in quest’incerto venerdì che potrebbe estendersi fino al giorno successivo. Come spesso accade, dovrai confrontarti con questioni lavorative ed economiche conflictuali in attesa di risoluzione. Riceverai chiamate inaspettate e sarai costantemente di turno. Dunque, cercate di trovare spazio per alleggerire i pensieri appena avrai l’opportunità.

Oroscopo dei Gemelli

In linea con l’astrologia, se sei del segno dei Gemelli, venerdì e sabato sono due giorni da non sottovalutare. L’influenza positiva di Luna e Marte intensificherà le tue capacità di azione. In ambito professionale, quest’energia favorirà la riuscita degli esperimenti, che trovano conferma in un successo imminente.

Oroscopo del Cancro

Cancro, vedo in te la voglia di realizzare idee ambiziose; e mi auguro che, entro il mese di settembre, tu possa concretizzare quel progetto che tanto stuzzica la tua creatività, che indubbiamente non ti manca.

Oroscopo del Leone

Oggi il Leone, nonostante stia attraversando un periodo positivo e ricco di realizzazioni sul piano personale – il che continueremo a vedere anche nei prossimi mesi – risente di una certa stanchezza. C’è troppo da fare, si ritorna a casa molto stanchi. Presta attenzione.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, l’influenza positiva di Giove è finalmente presente. Tuttavia, a luglio hai realizzato che un particolare ambiente non ti corrisponde più. Probabilmente hai notato che alcuni individui che credevi alleati non erano realmente al tuo fianco. Forse hai anche percepito una certa mancanza di riconoscenza da loro, che potrebbe aver aumentato la tua tristezza. La mia raccomandazione è di distanziarti da questi pensieri negativi.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia è ora disposto a muoversi, specialmente in termini affettivi. Ricordiamo che le relazioni che si creano in questa fase non sono necessariamente transitorie, tuttavia, richiedono un po’ di tempo prima di stabilizzarsi e ottenere conferme.

Oroscopo dello Scorpione

Come il noto astrologo Paolo Fox, vorrei dire che, Scorpione, sebbene Agosto tenda ad essere un periodo ricco di interazioni significative e di profonde trasformazioni per te, sembra che in queste due giornate affronti qualche difficoltà. Potresti sentirti sopraffatto dai numerosi spostamenti e da individui che provocano la tua irritazione. Tuttavia, avrò notizie confortanti per te: nell’imminente Domenica, sarai in grado di prevalere su questi ostacoli. Ma, nelle prossime due giornate, ti consiglierei di mantenere una condotta moderata e di non provocare inutili tensioni nell’ambiente.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario si trova in un percorso di scoperta verso nuove tracce di prosperità. Marte, il pianeta guida, si è riallineato in una posizione favorevole già da qualche giorno: questo spiega la presenza di un forte entusiasmo, una passione ardente e un desiderio di amore e coinvolgimento.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei sommerso dal tuo impegno lavorativo e questo assorbe gran parte del tuo tempo. La tua mente è costantemente impegnata con questioni legate non solo al tuo lavoro, ma anche a problemi burocratici e legali. Se ci sono questioni finanziarie pendenti, questo è il periodo per affrontarle. Inoltre, è fondamentale che dedichi del tempo per ricucire un legame affettivo che sembra essere in difficoltà. Apprezza le distanze, se presenti, perché possono offrirti un’opportunità di crescita.

Oroscopo dell’Acquario

L’energia sprigiona dal segno dell’Acquario in questa giornata, grazie alla favorevole posizione di Marte e l’1. Questi due elementi celesti infondono forza e portano benefici nelle relazioni interpersonali. Potrebbero sorgere delle connessioni che vanno oltre l’amicizia, quindi tenete gli occhi aperti. Tuttavia, il consiglio è di non abbassare la guardia per quanto riguarda le finanze, potrebbero infatti presentarsi dei ritardi nel pagamento di fatture o contratti.

Oroscopo dei Pesci

Carissimi Pesci, segnate sul calendario la giornata di Domenica 10, vedrete che sarà di tutto vantaggio per voi! Nel frattempo, se siete già felici di avere qualcuno al vostro fianco, trovate il modo di creare un legame ancora più stretto. Non preoccupatevi, il vostro innato fascino vi darà una mano e vi accorgerete di questo nel weekend che si sta avvicinando. Seguite le vostre intuizioni, mai sottovalutare i sogni premonitori: sono un dono e potrebbero portare alla luce qualcosa di impensato.

