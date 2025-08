Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 7 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 7 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero sperimentare qualche tensione in questo periodo. Non intendiamo suggerire che tutte le relazioni sentimentali stiano attraversando un periodo di crisi, affatto. Tuttavia, potrebbe esserci qualche questione non risolta in famiglia che necessita di attenzione, causando un poco di ansia. Allo stesso tempo, potrebbero sorgere questioni legali o burocratiche che aumentano lo stress. L’importante in questo periodo è agire con cautela ed evitare principalmente di rispondere alle provocazioni.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, ritornare sentimentalmente verso una persona è possibile solo se il distacco non risale a molto tempo addietro. Ciò è dovuto alla caratteristica di questo segno zodiacale di avere difficoltà a ripercorrere le vie già percorse, particolarmente se molto tempo è passato. Questo è un segno sotto l’influenza di Venere che porta emozioni autentiche.

Oroscopo dei Gemelli

Rivolgo un messaggio ai Gemelli che avvertono relucenti il desiderio di ritornare in pista. Questa è una fase davvero significativa per voi, capace di partorire nuove opportunità. Ci sono coloro che stanno realizzando esperimenti mirati all’autunno – è improbabile che si perdano. Accogliete un invito con un senso di apertura e senza riserve.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, ci troviamo davvero in un periodo cruciale per le vostre decisioni. C’è da considerare, tuttavia, che la Luna si trova in opposizione oggi e potresti sentirti un po’ più sensibile. Senza dubbio, in qualità di nato sotto il segno governato dall’astro argentato, potresti alternare momenti di dinamismo a periodi di introspezione emotiva. Nonostante ciò, questo è un eccellente periodo astrale per coloro che intendono prendere decisioni importanti per il loro futuro. Troverai conferme nel firmamento.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone emana un’attrattiva irrésistibile e vale la pena ricordare che a partire dal 25, Venere si troverà proprio nel loro segno. Quindi, avranno tutto il tempo necessario per incontrare una nuova fiamma e farsi trascinare dal vortice dell’amore. L’energia positiva di Sole, Mercurio e Marte offre un grande supporto in questo percorso.

Oroscopo della Vergine

L’amico della Vergine deve fare una nuova considerazione sul suo attuale stato lavorativo: luglio è stato un mese impegnativo, sia per questioni domestiche sia perché alcuni individui non sono riusciti a gestire adeguatamente la situazione. Un compito che avevi assegnato non ha visto il completo adempimento – pur molti lodando la tua liberalità. C’è però una fazione che, in questi giorni, sembra intenzionata a emarginarti. Prendi le tue precauzioni: rapporti con superiori e colleghi potrebbero essere difficili da regolare.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia al momento sta provando una certa inquietudine. L’ingresso di Marte nel loro caos zodiacale simbolizza un’intensa voglia di accelerare i ritmi e di riscattare i momenti perduti. Spesso cadiamo nell’inganno di credere di avere la capacità di riavvolgere tutto in un istante, ma la realtà è che l’amore richiede pazienza.

Oroscopo dello Scorpione

Lo segno subito sul mio calendario! Per lo Scorpione, domenica 10 si rivela un’opportunità unica. Gli astri parlano chiaro, vorrei anticiparvi che, avremo la Luna molto favorevole, Venere in una posizione eccezionale, e Giove di ferma intensità. Anche i progetti autunnali sembrano avere il via libera dagli astri! E non dimentichiamo l’amore, aspetto essenziale di ogni segno. Se già lo possiedi, perfetto; altrimenti, mantieni gli occhi aperti, perché le stelle sembrano suggerire che potresti incontrarlo molto presto.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, si lascia affiorare un desiderio di fuga. Non si tratta di tradimento o di fuga, ma di una ricerca di nuovi stimoli d’evasione. Le prossime giornate saranno entusiasmanti. Venerdì e sabato, godrai di un impulso favorevole.

Oroscopo del Capricorno

Il segno zodiacale del Capricorno mostra una dedizione ineguagliabile nel lavoro, tuttavia, è giunto il momento di concedersi un periodo di riposo. L’affaticamento inizia a farsi notare e amoroso sembra esserci una certa distanza.

Oroscopo dell’Acquario

Per chi è del segno dell’Acquario, sembra che ci sia qualche ostacolo sulla via: contratti, accordi finanziari, tutto sembra procedere più lento del previsto. D’altro canto, l’amore sta prosperando, non tanto in senso passionale, quanto come un legame di amicizia sincero e complicità, che sta progredendo al meglio.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, vedo all’orizzonte una domenica che spicca per la sua specialità. Perciò, ti consiglierei di iniziare a pianificare fin da questo momento. Riesco a percepire la tua energia estremamente vibrante e auguro sinceramente che tu riesca a convertire le tue emozioni in elementi tangibili. Non dimenticare, la creatività sarà la tua migliore alleata in questo periodo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.