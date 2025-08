Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 6 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 6 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Gli Arieti possono risentire un forte anelito di cambiamento che però potrebbe farsi accompagnar da una preoccupazione latente. Venere potrebbe infondere dubbi nelle relazioni d’amore. E’ importante per coloro che sono in una relazione duratura di non mettere a rischio il legame. Fai attenzione ai malintesi.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, vorrei dire che per il segno del Toro è richiesta cautela sul fronte economico. Infatti, il pianeta Mercurio si trova in una posizione contraria, che potrebbe rendere rischioso l’eccessivo dispiego di risorse finanziarie. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, abbiamo invece Venere che si posiziona in maniera favorevole. Tuttavia, se il lasso di tempo dal potenziale disimpegno è stato lungo, potrebbe non esserci lo stesso effetto positivo. Questa fase, però, potrebbe anche segnare un possibile riaccendersi di vecchi amori.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, le energie del Sole e di Mercurio sono particolarmente vivaci. Le tue idee sono numerose e ambiziose, tuttavia stai cercando di gestire più pensieri contemporaneamente. Nonostante ciò, le tue innovazioni si mostreranno di successo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’universo sta favorendo la tua sfera affettiva. Con Giove e Venere a sostegno, ti aspettano giornate cariche di emozioni forti. Se stai pensando di stabilirti con un partner, iniziare una convivenza o anche solo fare una piacevole nuova conoscenza, devi semplicemente fare attenzione a ciò che ti circonda. Porta con te un cuore aperto e occhi attenti.

Oroscopo del Leone

Le piccole irritazioni sono le sfide da superare per il Leone, poiché con l’aumento dell’altitudine, l’invidia altrui può essere una conseguenza. Tuttavia, Marte sta entrando in una fase di transito positivo, che ti proteggerà. Anche se ci sono stati tentativi di infastidirti, questi non avranno impatto su di te. Sul fronte dell’amore, sei favorito.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, il pianeta Marte sta per migrare dal tuo spazio astrale, per spostarsi in un settore zodiacale legato anche al lavoro. Quindi, ti renderai conto di dover prendere alcune decisioni cruciali in questo ambito. Mi è venuto spesso da pensare che in particolare i liberi professionisti, in questo periodo, potrebbero vivere una sorta di indecisione. Forse potrebbero non essere sicuri se restare nel ruolo che stanno interpretando attualmente, o se, forse, è il momento di cambiare e passare ad un’altra azienda o gruppo.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia sta attraversando periodi di audacia, come testimoniano le influenze di Marte su di esso. Il tuo temperamento tende naturalmente alla ricerca di quiete ed equilibrio; tuttavia, a volte incontri individui che sfidano questa tua predisposizione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, per l’agosto che stai vivendo ti assicuro che sei l’attore principale grazie all’influenza benefica della Luna e Venere. Applico con fervore i miei auspici che coloro che anelano una risoluzione lavorativa la ottengano. Parallelamente confido vivamente che tutti coloro che aspirano a nuove avventure amorose possano trovare compimento.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, il desiderio di trionfare è elevato, così come la determinazione di superare i primi sei mesi dell’anno che sembrano aver segnato un periodo di stasi. Stai cercando il rinnovamento, il desiderio di evoluzione è forte. E’ giunto il momento perfetto per sfruttare e mettere alla prova la tua proattività.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua pazienza si sta esaurendo e potrebbe emergere un desiderio di reazione contro circostanze e individui che non sono più di tuo gradimento. E’ innegabile, l’influenza di Venere, Giove e Saturno in una specifica posizione astrale incita una sorta di inquieta sensazione interiore. L’atmosfera circostante potrebbe sembrarti ambigua o addirittura avversa, quindi è bene mantenere alta la guardia.

Oroscopo dell’Acquario

Chi appartiene al segno dell’Acquario si avvia verso un fine settimana carico di novità. Chi si trova attualmente in una relazione stabile e armoniosa può guardare al futuro con ottimismo. L’unica possibile ombra può venire da un partner eccessivamente possessivo. Non dimenticare, la tua unicità è un valore immenso.

Oroscopo dei Pesci

Cara amica o amico del segno del Pesci, ti trovi in un periodo di grande vigore. Agosto si prospetta essere il mese dove sarai ricompensato per il tuo duro lavoro, tanto nella professione quanto nelle relazioni affettive. E ti segnalo fin d’ora: la giornata di domenica 10 sembra farsi preannuncio di eventi molto interessanti per te.

