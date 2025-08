Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 5 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 5 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, siete pervasi da un’intensa energia, ma non dimenticate che in breve tempo Marte passerà in opposizione. Questo suggerisce che nel settore professionale esistono alcune circostanze che necessitano di verifica. Allo stesso tempo, anche dal versante legale, burocratico ed economico, è necessaria cautela. Per quanto riguarda l’amore, non tutte le battaglie richiedono necessariamente uno scontro diretto. Ricordatevi sempre di questo.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, si prospetta un periodo radioso, specialmente in ambito sentimentale grazie all’influenza di Venere che riscalda il cuore. Possibili ritorni di persone del passato susciteranno nuove emozioni. L’importante è essere pronti a mettersi in gioco.

Oroscopo dei Gemelli

Fratelli gemelli, sento una lentezza all’avvio della settimana, ma non preoccupatevi, da mercoledì l’energia migliorerà. Tuttavia, vi consiglio di prevedere qualche piccolo ritardo oggi, e rimanete vigilanti durante i vostri viaggi.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, la giornata inizia con una grande vivacità. Inoltre, sottolineo che Agosto rappresenta un periodo non solo impegnativo, ma pieno di promesse, particolarmente per chi ha un progetto da sviluppare. Mi rivolgo ai giovani, così come a tutti coloro che intendono intraprendere la convivenza o il matrimonio. Tuttavia, ricordo l’importanza di non sottovalutare i dettagli.

Oroscopo del Leone

In questo periodo, Leone, il tuo carisma risplende in tutta la sua grandezza, nonostante la presenza di individui che cercano di alimentare controversie intorno a te. Devi sapere che sei dotato di una forza e dovizia tali da permetterti di trionfare su qualsiasi ostacolo o sfida. Godi di un vasto supporto e di numerosi vantaggi. L’orizzonte che si estende dinnanzi a te è veramente promettente.

Oroscopo della Vergine

Per coloro nati sotto il segno della Vergine, un’atmosfera di tensione è stata percepibile già da ieri. Ricordiamo che Luglio è stato un periodo di significative sfide, e in alcuni casi, di momenti amari. Pertanto, è essenziale fare i conti con questi dolorosi ricordi. Tuttavia, il pomeriggio sembra offrire prospettive più stimolanti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, oggi il firmamento sembra generare qualche turbamento. Come ho detto in varie occasioni, è bene agire con cautela per evitare errori e rischi. C’è una chiara sensazione che tu stia cercando di riguadagnare un tempo che senti di aver perduto, sia in termini affettivi che professionali. Tuttavia, le indecisioni sono ancora palpabili.

Oroscopo dello Scorpione

Si apre un periodo stellare affascinante per lo Scorpione. Mi auguro che tu abbia già delineato piani rilevanti per la stagione autunnale. Inoltre, il cuore anela ad esprimersi sinceramente, proprio come nelle storie incantate. Le occasioni di interazione si presentano alquanto coinvolgenti – avventati in un’azione insolita.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua vitalità è impressionante, nonostante permanga un leggero agitamento a causa di alcuni problemi pretériti ancora non risolti. Questo è particolarmente vero nel caso tu senta che in ambito lavorativo la tua vitalità e soprattutto il tuo talento per l’azione non siano stati valorizzati a dovere. Saturno non è più in opposizione a Giove, che ritorna a essere un alleato per te. È il momento di avanzare nuove proposte.

Oroscopo del Capricorno

Per il segno del Capricorno, l’aspetto irrequieto di Venere e Giove può non necessariamente significare un raffreddamento in campo affettivo, tuttavia, si prospettano momenti di taciturnità da gestire. È giunto il periodo di fare un elenco, categorizzando persone in base al loro comportamento positivo o negativo. Probabilmente deciderai di distanziarti da alcune di queste.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario sono attualmente in una fase particolare, direi impegnativa, specie in merito a tematiche legate all’ambito economico. Vedono i contratti che tardano ad arrivare e spese che superano le entrate: insomma, sanno ben gestire la vita quotidiana, ma dovrebbero implementare una maggiore organizzazione.

Oroscopo dei Pesci

Paolo Fox: “Sei del segno dei Pesci e interessantemente Giove e Venere ti stanno favorendo in questo momento. Il cielo attuale gioca un ruolo rilevante nella tua vita. In effetti, vorrei sottolinearti che le giornate di domenica 10 e lunedì 11 agosto saranno decisive per la sfera affettiva e non solo. Noterai un’intensa progettualità per il periodo autunnale. Sei, senza dubbio, sotto il fulgido sguardo delle costellazioni.”

