Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 4 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 4 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Pariet sembra davvero potenziato sotto queste stelle, anzi, non sarebbe sorprendente se prendesse una decisione significativa oggi. Tuttavia, persistono alcuni contrasti minori sul versante lavorativo, specialmente se si presentano richieste di chiarimento o se c’è una questione finanziaria legale che necessita di risolvere.

Oroscopo del Toro

Per il segno zodiacale del Toro, affrontare l’opposizione di Mercurio si traduce in uno sguardo continuo sui propri bilanci e nelle questioni in sospeso. Insomma, c’è un periodo di tensione in vista, che fortunatamente sarà superato in breve tempo. Invece, sul fronte amoroso, grazie all’appoggio di Venere e Giove, ci sono prospettive di riconquista sentimentale, oppure la possibilità di imbattersi in nuove relazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Vedo che appartieni al segno dei Gemelli e mi sovviene che poiché ieri fosse un giorno di qualche turbolenza per te, potrebbe averti portato un certo disorientamento. La tua vita, caratterizzata da un ritmo serrato e da molteplici impegni, capisco che nei momenti dove nonhai nulla da sbrigare o quando passi del tempo semplicemente in compagnia di te stesso, un’ondata di monotonia o pigrizia potrebbe abbracciarti. Quindi, il mio consiglio per te oggi, è di lavorare per allontanare le tensioni negative.

Oroscopo del Cancro

Cancro, mi preme che tu ti conceda all’amore. A proposito, Agosto e settembre sono periodi di forte intensità per te. Gli innamorati sicuri delle proprie scelte potrebbero decidere di convivere, sposarsi o anche di avere un figlio, secondo le proprie priorità e necessità. Se invece sei oltre l’età d’oro del matrimonio o se sei già sistemato, in questi giorni la tua mente potrebbe essere orientata molto verso il lavoro – e fa bene, dato che si delineano delle opportunità.

Oroscopo del Leone

In questo luminoso lunedì, Leone, il tuo coraggio è innegabile. Le potenti influenze di Sole, Luna e Mercurio sono tutt’al tuo fianco, e anche Saturno sorride gentile. Se qualcuno ha osato sfidarti, non esitare a ribattere con forza: vedrai, chi ti ha causato torto dovrà comunque riconoscerti una forma di risarcimento. Inoltre, sarai ben visto e apprezzato, con la promessa di godere di un sostenimento vitale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, evita di creare tensioni o di metterti in conflitto con gli altri, perché oggi potrebbe non essere il momento più propizio. Tuttavia, dall’imminente pomeriggio è prevista una ripresa della stabilità. Giove ha iniziato a fare nuovamente la sua presenza sentita. Se l’inizio dell’anno è stato tempestoso, da qui in poi vedrai molte situazioni che stanno per venire alla luce, sebbene, per quanto riguarda la tua professione, alcune incertezze possono rimanere.

Oroscopo della Bilancia

Oggi per i nati sotto il segno della Bilancia sarà una giornata rigogliosa, mi sento di spingere per sfruttare al massimo l’energia attuale poiché nell’aria si avverte l’arrivo di potenziali momenti di tristezza a partire da domani pomeriggio. Non dimenticate che dal 6 abbiamo Marte che entra nel vostro segno e ciò porterà una rinascita. Quindi, tutti quei Bilancia che in passato sono stati un po’ in ombra per incertezza o indecisione, si troveranno adesso proiettati al centro dell’attenzione, pronti a farsi valere con forza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, si prevede un periodo di estrema positività per te! Venere e Giove rimarranno accanto a te per tutto Agosto, favorendo situazioni legate all’amore, all’amicizia e agli incontri. Tuttavia, al pari di altri segni zodiacali, Mercurio attira l’attenzione sulla sfera finanziaria, la quale potrebbe rivelarsi un po’ carente questo mese. Potrebbe anche essere necessario un riesame delle tue finanze.

Oroscopo del Sagittario

Oggi, con la luna che risplende nel suo segno, il Sagittario è in grado di esprimere pienamente le sue capacità. Regalerà generosità, positività, fascino e coinvolgimento. L’amore è nell’aria, basta saperlo individuare. Se hai già l’amore nella tua vita, rafforza il legame. Sul fronte lavorativo, preparati per qualche novità, sopraggiunta dopo un periodo di quiete.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno è ammirabilmente determinato a fare luce su numerosi aspetti, tuttavia, un atteggiamento un po’ austero potrebbe emergere particolarmente in giornate come martedì e mercoledì. Lo si noterà sia nel contesto domestico che nel campo professionale. Consiglierei dunque di agire con un filo di cautela.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, in questa giornata ci saranno piccole preoccupazioni monetarie, potrebbero arrivare ritardi nei pagamenti o il desiderio di evitare confronti potrebbe mettervi in agitazione. Però, il consiglio è di puntare tutto sull’amore. In questi momenti, infatti, le relazioni affettive e le amicizie sembrano essere il vostro principale punto di forza. Tutto il resto, invece, sembra creare solo delle tensioni. Quartzioni di economia, come bollette o altri debiti in sospeso, meritano una particolare attenzione. Vi invito pertanto a controllare attentamente le vostre finanze.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, cominciamo con qualche timida incertezza. Mi sento di dire che la salute oggi potrebbe non essere ottimale, tuttavia, già da domani si intravede una risalita. Nel panorama generale, Agosto si rivela come il mese idealmente dedicato all’amore, alle novità, alle riconferme e offre anche l’opportunità di prendere sagge decisioni dal punto di vista professionale.

