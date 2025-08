Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 3 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 3 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, possiedi una forza straordinaria che, se ben canalizzata, può condurti lontano. Soprattutto se di recente ti sei trovato a fronteggiare avversità, specialmente in ambito professionale, ricorda che alcune questioni necessitano ancora di chiarimento. Nel campo affettivo, l’approssimarsi di Venere ti consiglia di non dare mai nulla per garantito.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, vedo nel segno del Toro delle potenziali riaccesioni di vecchie relazioni, grazie al supporto benefico di Venere che agevola l’incontro con nuove persone. Senza dubbio, Agosto crea l’opportunità di ristabilire un contatto emotivo con individui che appartengono al tuo passato. Tuttavia, con Mercurio costantemente in una posizione sfavorevole, ti consiglierei di prestare attenzione alle questioni economiche.

Oroscopo dei Gemelli

Amati Gemelli, cosa ne pensate di concedervi un po’ di riposo oggi? Comprendo che due ore di quiete e tranquillità possano turbare il vostro spirito attivo, ma la Luna in opposizione sussurra l’importanza di ricaricarvi psico-fisicamente. Il mio suggerimento per il segno dei Gemelli è di affrontare tale situazione con serenità.

Oroscopo del Cancro

Segno zodiacale del Cancro, il vostro panorama astrologico è davvero significativo. È come se le stelle vi stessero invogliando a essere completamente sinceri. Senza alcuna esitazione, questa osservazione vale per coloro che stanno preparandosi per affrontare una prova lavorativa o quelli che stanno programmando di unirsi in matrimonio tramite Viber. In termini semplici, è un periodo ricco di intese emozionali da sperimentare.

Oroscopo del Leone

Leone, Mercurio e il sole illuminano il tuo segno, offrendoti un baluardo per difenderti dalle critiche. È possibile che tu abbia riposto fiducia nelle persone sbagliate, ma è nelle tue innata natura essere generoso a ogni costo. Forse gli stress e le ansie recenti possono servirti da lezione per il futuro, invitandoti a essere meno benefico verso coloro che non meritano la tua grande generosità.

Oroscopo della Vergine

Prevedo che il segno zodiacale della Vergine in quest’attuale periodo di settembre stia ponderando sui suoi prossimi passi. E’ ben noto che coloro nati sotto il segno della Vergine sono predisposti a prosperare nell’ambiente sociale, e la passione per la propria professione è sempre al centro dei loro interessi. Riguardo alla sfera sentimentale, l’essenziale è la trasparenza: si tratta di un valore di primaria importanza per loro, come di certo lo è per tutti.

Oroscopo della Bilancia

Caro Bilancia, la splendida luce della luna oggi brilla sul tuo segno. Quindi consacriamo questo giorno del Signore all’amore e alle passioni. Ti trovi di fronte a decisioni cruciali. Ma dal punto di vista del lavoro, non tutto risulta con chiarezza oppure richiede un dispendio di energia notevole.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, la giornata si preannuncia di grande valore, con la chance di un risveglio in arrivo grazie all’influenza di Giove, Venere e la Luna. Dunque, l’oroscopo dello Scorpione si svolge su due fronti: da un lato, una prospettiva favorevole per il lavoro, le amicizie e i nuovi incontri; dall’altro, una situazione meno limpida riguarda l’ambito economico, con qualche tensione legata alla possibile rinegoziazione di un contratto o a questioni finanziarie.

Oroscopo del Sagittario

Oggi il Sagittario vanta la presenza della Luna nel proprio segno, offrendo un impulso inarrestabile che si riflette anche nei sentimenti. Agosto si preannuncia come un periodo di rinascita per coloro che vivono l’amore in solitudine, risvegliando emozioni sopite.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sorridi perché finalmente hai una Luna piena di energia! La sua vivacità aumenterà, con un picco tra martedì e mercoledì. Ci sono tuttavia degli ostacoli nel tuo cammino, quelli rappresentati dall’opposizione di alcuni pianeti, come Giove, che potrebbe generare momenti di tensione. Probabilmente sarai tu stesso a fare chiarezza sulle tue intenzioni, sia in termini di relazioni personali che professionali. Nonostante ciò, non perdere di vista l’orizzonte lavorativo: ci sono alcune lievi ansie da affrontare.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, dopo una parentesi fortemente energica, riusciranno a trarre il massimo da questa domenica. L’opposizione lunare non sarà più un ostacolo e potranno usufruire di maggior acume nel controllo dei sentimenti amorosi. Saranno presenti opportunità sociali da cogliere, inviti da non rifiutare.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, la situazione potrebbe diventare un po’ intricata. Questa domenica rischia di essere un po’ slack, e potrebbe esserci la tendenza a perdere la consueta pacatezza. Nel complesso, Agosto offre buone protezioni, ma per oggi, sarebbe consigliabile evitare.

