Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 2 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 2 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le stelle sembrano essere dal tuo lato in questo momento, suggerendo grandi cambiamenti in vista per te. Questo potrebbe manifestarsi come un aumento del coraggio o delle opportunità a tua disposizione, potresti trovare te stesso in un nuovo ruolo o abbracciare l’affiliazione a una nuova società. Tuttavia, con questo cambiamento potrebbero arrivare delle critiche. Alcuni potrebbero non apprezzare il tuo approccio e trascurare il tuo vero potenziale. Quindi procedi con cautela.

Oroscopo del Toro

Oggi, il Taurus devevigilare per evitare piccoli litigi e controversie. Persiste questa nota di preoccupazione riguardante il fronte economico. Tuttavia, sul versante affettivo, vi è un risveglio in vista: riaccesi ardori e piacevoli interazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei gemelli, risulta fondamentale la condivisione, vivere un’esistenza ricca di opportunità e nuovi incontri. L’oroscopo di oggi presenta degli aspetti astrali vantaggiosi, tuttavia, per la giornata di domani, è consigliabile un po’ di relax.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, è un periodo propizio per le proposte di matrimonio, ma solo per coloro che ne sono veramente convinti. Con il favore di Venere e Giove, chi ha una relazione duratura potrebbe voler ufficializzarla. Sì, è vero, potrebbe essere anche un momento perfetto per iniziarsi all’amore o magari per concedersi qualche piccola trasgressione, perché no? Agosto ha tutti i tratti per liberare il vostro cuore.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, ecco la tua lettura astrale Leone: hai il vantaggio di avere la Luna alla tua parte, insieme al Sole e a Mercurio nel tuo segno, che ti proteggono da ogni interferenza di Saturno. Questo aspetto positivo ti permette di proseguire nel tuo cammino senza intoppi. E, per giunta, il successo attira spesso l’attenzione, e con essa, l’occhio di qualche anima invidiosa. Ricorda, è solo un segno della tua brillantezza e dei tuoi successi.

Oroscopo della Vergine

Oggi Vergine, sei davvero attiva ed efficiente! Tuttavia, domani ti suggerirei di concederti un po’ di riposo. Vedrai che la comprensione delle circostanze attuali è notevolmente più chiara rispetto a quelle che hai affrontato all’inizio dell’anno. Da un punto di vista professionale e personale, stiamo per entrare in un fase molto stimolante. Da notare che luglio è stato un periodo difficile per la sfera affettiva, ma ad agosto avrai l’opportunità di riscoprire e riconquistare i sentimenti che credevi perduti, purché tu lo voglia.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia, il desiderio è di trascorrere un fine settimana libero da preoccupazioni; e di certo, la domenica si preannuncia come un giorno particolarmente vivace in termini di attività. Dal punto di vista affettivo, sentirai l’urgenza di richiedere assicurazioni. Capita che alcune distanze siano causate da questioni professionali, quindi fai attenzione nei rapporti con Cancro e Capricorno.

Oroscopo dello Scorpione

Amico Scorpione, con la Luna attuale nel tuo segno, godi di intuizioni fuori dal comune. Ora puoi liberamente lasciarti andare all’amore, vi è la possibilità di riaccendere un sentimento. Non escludere l’idea di goderti un meritato periodo di relax, magari di due settimane. Dal lato economico, però, c’è una situazione di alti e bassi, come un battaglia di forze. Prudenza, specialmente se stai per rinnovare un contratto.

Oroscopo del Sagittario

All’orizzonte per i Sagittario, si profila un weekend all’insegna di avanzamenti emotivi e affettivi. Domenica, infatti, con la Luna a fare capolino nel loro segno natale, accoglieranno un’energia che avvantaggia l’amore. Viene agevolato anche l’interazione con individui entrati da poco nelle loro vite. Non c’è da sorprendersi se vecchie conoscenze potrebbero evolvere in qualcosa di più.

Oroscopo del Capricorno

Marte continua a sorridere al Capricorno, porta con sé l’opportunità di una revisione significativa nell’ambito lavorativo. Se percepisci distanza dal tuo partner o state forse vivendo l’ebbrezza di un nuovo inizio, non temere. C’è qualcosa da appianare? Ricorda, il silenzio è un potente comunicatore, ma può facilmente portare a fraintendimenti.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario in questa giornata vive momenti di turbamento ma non allarmatevi, domani ci saranno tempi migliori. Siete in affanno per questioni lavorative e per ritardi nei pagamenti, ma non perdete la speranza. Sul fronte sentimentale, aspettatevi ricompense. Infatti, soprattutto dal prossimo periodo, l’amore sarà dalla vostra parte.

Oroscopo dei Pesci

Il sabato si preannuncia estremamente interessante per i Pesci! Può darsi che vi attenda un sogno premonitore, oppure potreste sperimentare un’intuizione improvvisa, o forse una riscoperta di un amore passato. Non è solo questione di uno specifico giorno: l’intero mese di Agosto sembra voler mettere in luce la vostra sfera sentimentale. E direi che questo è davvero positivo!

