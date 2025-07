Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 1 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 1 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Agosto inizia con qualche turbolenza per l’Ariete, una serie di preoccupazioni e impegni in crescita continua che potrebbe portare un po’ di agitazione. Consiglio attenzione nel gestire i rapporti affettivi ma anche quelli lavorativi. Le questioni legali e burocratiche richiedono particolare osservazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Nel periodo che intercorre tra oggi e domani, il segno del Toro potrebbe trovarsi ad affrontare alcune incertezze. Ancora, la Luna in aspetto di opposizione non blocca il tuo percorso di crescita, ma potrebbe piuttosto essere un modo giocoso dell’universo di metterti alla prova. Presta attenzione! Se parliamo d’amore, Venere torna a essere un pianeta favorevole: potrebbe essere un momento propizio per rivivere antiche passioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’oroscopo è tutto a vostro favore! Venere gioca a vostro favore, creando un’atmosfera intrigante. Dal 6, Marte inizia a regalarvi sorrisi, rendendo la situazione ancora più promettente. Chi vi conosce bene sa che non siete tipi da stare fermi, e proprio in questo periodo potreste trovarvi a scoprire e nutrire nuovi interessi. Preparevi, perché agosto promette di essere ricco di incontri stimolanti e affascinanti amicizie.

Oroscopo del Cancro

Cancro, vediamo un sorriso luminoso illuminare la luna mentre Giove e Venere si posizionano favorevolmente per te. Ricorda di immaginare la tua vita come un blank canvas, pronto per essere colorato con nuovi dettagli ogni giorno. Lascia che i colori predominanti siano quelli accesi del rosso, simbolo della passione, e del verde, che rappresenta la speranza.

Oroscopo del Leone

Oggi e domani, il Leone potrebbe mostrare un briciolo di impazienza. Ho già anticipato ieri come la tua eccellente generosità possa essere stata assegnata in modo non ottimale, il che, in congiunzione con l’attuale luna dissonante, potrebbe causare la nascita di piccole tensioni. Sarebbe bene fare chiarezza e difendersi nel caso in cui qualcuno ti abbia ingiustamente messo in una posizione scomoda. Nonostante tutto, il tuo successo non perde colpi, specialmente sul fronte lavorativo. Ti aspettano giorni fruttuosi.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, l’universo splende di luce più favorevole con il ritorno benefico di Venere. Specialmente se ci sono state delle complicazioni nel mese di luglio, avete l’opportunità di avanzare con maggiore leggerezza durante questo periodo. Questa vivacità sarà un rimedio prezioso per alleviare le tensioni. Sappiate che venite da una fase difficile e c’è necessità di ristabilire un certa armonia interiore.

Oroscopo della Bilancia

Care Bilance, gli eventi mutati recentemente nella vostra vita non sono nati da una volontà di guadagno in benessere, ma piuttosto da un impulso di liberazione da alcuni oneri. Sarebbe vantaggioso introdurre un po’ di ironia e spensieratezza nel vostro atteggiamento, specialmente in questioni d’amore che attualmente richiedono una certa attenzione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, i lampi di genio giungono inaspettati e il transito lunare nel tuo segno stimola un’inaspettata chiaroveggenza. Non perdere la speranza, anche se alcuni attriti possono ancora presentarsi. Per quanto concerne l’ambito lavorativo, modifiche di orari, variazioni e problematiche economiche hanno seminato qualche insoddisfazione nella tua esistenza.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario si profila un periodo ricco di opportunità. Ho subito in mente la giornata di domenica, un momento particolarmente propizio, una sorta di asso nella manica. Infatti, se c’è il desiderio di instaurare un dialogo con qualcuno o pianificare un viaggio, domenica risulterà il momento ideale.

Oroscopo del Capricorno

In arrivo notizie incoraggianti per il Capricorno! Dopo un periodo eccezionalmente impegnativo, la Luna risplende favorevolmente su di te, portando con sé un alito di cambiamento. Attenditi delle sorprese inaspettate, anche se la sensazione di stanchezza si fa ancora sentire in modo significativo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, non permettere alla Luna avversa di ostacolare i tuoi ambiziosi piani. Può darsi che oggi tu affronti le cose con un po’ troppo ardore. Per questo, nei giorni dove le difficoltà sembrano aumentare, la vera saggezza risiede nell’accettare i cambiamenti, o magari anche nello scegliere di prenderti del tempo per riflettere.

Oroscopo dei Pesci

L’espressione celeste del Pesce Luna è stupefacente grazie a Giove in un aspetto splendido e Venere eccezionale. Questa inclinazione spirituale del simbolo, che ti esorta costantemente ad andare oltre, oggi non solo risulta intensificata, ma potrebbe anche condurti direttamente verso l’amore. Lasciati stimolare da passioni innovative.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.