Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 31 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 31 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il panorama astrologico si preannuncia interessante, con notevoli mutamenti in vista! Il transito di Giove potrebbe portare qualche tensione; è il momento di progredire nei tuoi progetti, ma fai attenzione a non sottovalutare dettagli legati alla burocrazia e alla legge. La Luna odierna, in opposizione, potrebbe imporre la necessità di chiarimenti o creare situazioni di stress.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro dovrebbe iniziare a pianificare un’appagante villeggiatura, o al minimo, considerare il mese di Agosto come un periodo di riflessione in termini di sentimenti. Settembre si presenta promettente con nuovi progetti e programmi in vista.

Oroscopo dei Gemelli

L’oroscopo per i Gemelli prevede un periodo favorevole a partire dal 6 di agosto, grazie alla benefica influenza della Luna. Marte, che fino ad ora era in posizione avversa, non costituirà più un ostacolo. Questo sembra essere un periodo perfetto per sperimentare e tutto quello che imparerete adesso gioverà per il futuro. Potrebbero esserci cambiamenti significativi in chi possiede un’impresa, che potrebbe essere chiusa per aprirne una nuova. Con Urano nel segno, aspettatevi anche rivoluzioni in campo sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’aspetto astrale è davvero promettente, un vero dono del cielo per gli innamorati. Quindi, se stai progettando di unirti in matrimonio o di vivere insieme al tuo partner, questo potrebbe essere il momento giusto. E se sei ancora alla ricerca del tuo amore, buone notizie, è il periodo ideale per cercarlo. Con Giove e Venere nel tuo segno, stai vivendo una rara fusione di energia positiva. Tuttavia, oggi non tutto sarà perfetto. La Luna contraria potrebbe metterti di fronte a molte attività da gestire, e ciò potrebbe risultare un po’ stancante.

Oroscopo del Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, grazie alla presenza del Sole e Mercurio, traversano un periodo di grande creatività e abbondanza di idee. Si noterà nei Leone un cambiamento radicale in alcuni casi, diventando quasi irriconoscibili. Questo è un momento perfetto per esprimere il tuo interesse verso qualcuno che ti ha sempre affascinato. E se una relazione non sta procedendo come desiderato, hai tutta l’energia cosmica necessaria per andare oltre e aprire un nuovo capitolo della tua vita amorosa.

Oroscopo della Vergine

In questi ultimi tempi, proprio tu, Vergine, hai affrontato diverse circostanze che, idealmente, sarebbero dovute essere gestite da qualcun altro. Ma sai, un sorriso e una presa in giro di te stesso aiutano sempre, persino nelle relazioni affettive. Importante sottolineare che dal presente giorno, Venere non offre più resistenza. Questo è un momento astrologicamente rilevante per fare nuove conoscenze.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, nelle prossime giornate Marte farà il suo ingresso nel tuo ambito astrale, danzando con la luna. Agosto si presenta come un mese proficuo ma non senza fatica. Chiaramente, l’importante sarà riuscire a bilanciare l’ebbrezza da risultati con i momenti di stanchezza. Ricorda, non tutto arriva immediatamente, ma ogni minimo progresso è una conquista.

Oroscopo dello Scorpione

Indubbiamente Scorpione, la tua prossima giornata sarà alquanto propizia. La Luna farà la sua apparizione nel tuo segno zodiacale, preannunciando un tris di giornate caratterizzate da potenzialità e vantaggi, in particolare nell’ambito delle relazioni interpersonali e dell’intuizione. Tuttavia, Mercurio suggerisce una certa lentezza nelle questioni economiche e contrattuali, indicando che potrebbero verificarsi dei ritardi.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario sente il bisogno di mettersi in primo piano e probabilmente in questo ultimo periodo ha incontrato alcune incongruenze; desiderava vivere a pieno le giornate del 4 e 5 agosto, così come il 12 e 13 potrebbero rivelare delle sorprese non preventivate, che avverto chiaramente da adesso.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, oggi sarà una giornata di grande intensità. Tuttavia, posso prevedere che domani avrai un periodo di maggiore quiete. È importante che ti conceda un momento di respiro, perché sento che il peso che stai sostenendo sta diventando troppo pesante. Devi evitare che questa pressione si riversi sulla tua vita amorosa.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, oggi è il giorno perfetto per esprimersi apertamente e dare priorità alle tue idee più brillanti. La tua sfida attuale è progettare il tuo futuro. Tu adori il cambiamento, incoraggialo!

Oroscopo dei Pesci

Agosto sta per giungere, cari Pesci, ed è presumibile che sarà un periodo dedito all’amore e alle emozioni. Questo perché sia Giove che Venere si dimostreranno particolarmente vivaci nell’influenzare i vostri affetti. Da questo momento, Venere diviene nuovamente propizia, promettendo gradevoli incontri e possibili riaccensioni di passioni passate. Le costellazioni vi sostengono!

