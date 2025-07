Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 30 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 30 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il cielo si presenta con un mix di tensioni e sfide, a causa della Luna che si pone in posizione contrastante, da cui possono scaturire intense emozioni. Si prevedono molteplici responsabilità da svolgere, ma il Sole in associazione a Mercurio possono far emergere possibilità favorevoli. Ci sono indicazioni che tu stia attraversando un periodo di cambiamento significativo, potresti stare modificando il tuo gruppo di appartenenza, il tuo ruolo o indirizzo rispetto agli anni precedenti. Non temere, il domani è dalla tua parte. In campo affettivo, c’è da prestare attenzione a minime complexità. L’importante è sapersi gestire con cautela.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

È giunto il momento di lasciarci dietro il passato doloroso e accogliere le promesse fresche di Agosto. Questo mese offre delle opportunità per risanare e potenziare le relazioni personali, indirizzate positivamente dall’influenza di Venere.

Oroscopo dei Gemelli

Protetti da Luna e Mercurio, i Gemelli avranno delle interessanti opportunità in arrivo. Il mese di agosto non riserverà un periodo di riposo o vacanza per molti di voi, ma sarà invece un momento ricco di scoperte, in cui potrete sperimentare nuove relazioni e modalità lavorative. La vostra mente sarà attiva e brulicante di idee creative.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, se in queste ore percepisci un certo senso di fatica, non sorprenderti. Domani, la luna non sarà in un aspetto favorevole. Ma non perdiamoci d’animo, abbiamo di fronte un agosto di grande rilevanza e necessitiamo quindi di mantenere il morale alto. Non consentiamo alla malinconia di prendere il sopravvento. Ricorda che la tua sensibilità è un dono e non una debolezza. Non permettere che la tensione aumenti, l’arte della comunicazione può essere un potente strumento per apportare sollievo. Non esitare a esprimere ciò che ti preoccupa o che non va.

Oroscopo del Leone

Leone, con Mercurio nel tuo segno, l’energia non ti manca sicuramente e le tue motivazioni sono al massimo. Nonostante ci possano essere stati disagi o torti subiti, sii certo della tua vittoria. Infatti, potresti perfino trarre un vantaggio da una circostanza che, a prima vista, può sembrarti sgradevole.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, l’orizzonte delle tue relazioni amorose sembra schiarirsi nel mese di Agosto. Da domani, l’influsso di Venere, entrando in un nuovo segno, risulterà nuovamente operativo. Dunque, aspettati di riconquistare l’equilibrio emotivo nel campo sentimentale, seguita da una fase lugubre vissuta nel mese di Luglio.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia sperimenta un rinvigorito entusiasmo grazie ad un recente cambiamento. Questo è un periodo stimolante e potrebbe anche rivelarsi l’ideale per esprimere appieno la propria inventiva. Pone particolare attenzione al tuo benessere fisico; sei consapevole di aver vissuto due anni di significativo sforzo fisico. È sicuramente importante mettersi alla prova, ma resta vigile per non esagerare.

Oroscopo dello Scorpione

Caparbio Scorpione, ti trovi ad affrontare alcune sfide legate alla sfera lavorativa e finanziaria. Sole e Mercurio non sono nella condizione migliore ed è possibile che qualche accordo stia tardando a concretizzarsi. Inoltre, un recente cambiamento nelle tue responsabilità o nell’orario di lavoro potrebbe aver messo a dura prova la tua resistenza nelle ultime settimane. Tuttavia, ti consiglio di non sottovalutare l’importanza dei rapporti già consolidati. Da domani, con Venere che riprende la sua attività, attenditi una rinascita nella sfera affettiva e sociale: amore e amicizie sono all’orizzonte.

Oroscopo del Sagittario

Amico del Sagittario, lasciamo alle spalle certe reminiscenze dolorose legate al percorso passato. Sei a conoscenza del mio punto di vista e Giove in opposizione ha inevitabilmente rallentato un po’ la prima metà dell’anno. Ora, cerca di trovare quella persona che sa darti le risposte che cerchi.

Oroscopo del Capricorno

Rivolgendo la mia attenzione al Capricorno, con la Luna in posizione avversa si configura una giornata potenzialmente sottotono, con la possibilità di incontrare intoppi o avvertire un rombo di insofferenza, forse persino di ira, specialmente se vi trovate a lottare con delle questioni complesse in solitudine. Inoltre, è importante sottolineare che nel mese di agosto, Venere si posizionerà in modo sfavorevole, filtrando le relazioni e preservando soltanto quelle che hanno un autentico valore.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquari stanno affrontando momenti delicati riguardanti questioni materiali, come bollette, possibili rinnovi di contratti che sembrano complicati da affrontare e adeguarsi, o una fattura che è andata oltre la sua scadenza. Gli Acquari devono stare molto attenti a queste questioni di vita quotidiana, dato che tendono ad essere un segno un po’ dispersivo. Tuttavia, per quanto riguarda l’aspetto emozionale, sta per giungere un periodo molto significativo ed emozionante.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, sappiate che il vostro mese chiave sarà agosto. Non si tratta solo di un periodo di riposo e relax, ma sarà anche un momento di dedizione. Dovrete cominciare a pianificare progetti significativi in previsione dell’autunno già a partire da adesso. Le opportunità di nuovi incontri saranno particolarmente favorite.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.