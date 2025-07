Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 29 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 29 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’opposizione della Luna potrebbe causare alcune tensioni nei prossimi giorni. È fondamentale, pertanto, evitare qualsiasi tipo di conflitto sul posto di lavoro. Anche il tuo mondo sentimentale necessita di maggior protezione in questo mese di agosto. Sembra infatti che ci saranno dei periodi di alta tensione emotiva che dovrai saper gestire con saggezza.

Oroscopo del Toro

Con la luna in una collocazione di grande vantaggio, una nota di vitalità si diffonde nel corso della giornata. Emanano degli ariosi impulsi di ottimismo e una certa attrazione verso l’idea di fare un’incursione sul terreno della sfida. Un esempio può essere nell’ambito sentimentale, ove si sono intravisti periodi di dubbio; ora è possibile placare quelle preoccupazioni e orientarsi verso un percorso di lucidità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, al termine di una fase di introspezione, si profilano interessanti novità per voi. Mercurio, in splendida assonanza, vi regala un’intelletto acuto. Tuttavia, evitate di dissipare le vostre energie. L’amore è benedetto dai pianeti, quindi coloro che hanno preso la decisione di terminare una relazione non avranno a patirne. Allo stesso modo, sono sostenuti coloro che desiderano intraprendere un matrimonio, una convivenza o entrare in una relazione.

Oroscopo del Cancro

Cancerino, risentirai vibrare il cuore in questi giorni, grazie all’impulso di Giove che sarà presto raggiunto da Venere nel tuo segno. L’animo desideroso di affetto non può essere nascosto e potrebbe sorgere un legame appassionato. E, chi lo sa, potrebbe essere avvolgente e seducente, lasciando un’impronta indelebile o forse abbellendo una storia già in svolgimento.

Oroscopo del Leone

Leone, mantieni la calma. Infatti, pur di fronte a circostanze recentemente intricate, alla fine avrai la meglio. E’ troppo potente l’astro che domina il tuo segno per essere sconfitto in un confronto. Sei un individuo franco e leale, ma stai sempre all’erta rispetto a coloro che non mostrano la stessa sincerità, specialmente nel…

Oroscopo della Vergine

A te, segno della Vergine, viene consigliato di moderare i ritmi e praticare l’autocura. Le dinamiche familiari possono risultare particolarmente sensibili; qualcuno potrebbe aver vissuto un momento di tristezza recentemente. È opportuno che tu trovi spazio per la spensieratezza, coltivando ciò che ti appassiona.

Oroscopo della Bilancia

La luna si trova oggi nel tuo segno, promettendo emozioni e chance sentimentali. È il momento ideale per riflettere sull’importanza di alcune relazioni: decidi dove conviene dedicare il tuo tempo e il tuo impegno. L’amore può sembrarti distante per diverse ragioni.

Oroscopo dello Scorpione

Il mese di agosto presenta all’oroscopo dello Scorpione un periodo molto ricco di intensità e rivelazioni esaltanti. Grazie all’influenza benefica di Giove, vi è la possibilità di un considerevole sviluppo, sia a livello personale che professionale. Sarà fondamentale gestire con equilibrio la propria energia e mantenere la serenità, aspetto indispensabile in questa fase.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’inizio dell’anno ha presentato le sue sfide e magari sei riscontrato un senso di insoddisfazione. Tuttavia, questo è un momento ideale per riguardare le tue relazioni e mettere in prospettiva le aspettative non realizzate. Questa riflessione può avere un effetto positivo sulle tue emozioni e facilitare la tua ricerca di nuovi orizzonti. Usa questo periodo per ponderare i tuoi veri desideri, in particolare riguardo al tuo cuore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, devi comprendere che l’autosufficienza ha i suoi limiti. Questo periodo risulta favorevole alla condivisione dei carichi. È vero, non tutti meritano la tua fiducia, hai ferite pregresse causate da delusioni o forse perfino da tradimenti. Tuttavia, è importante fare tabula rasa. Non dimenticare quanto il contributo di terzi possa essere vantaggioso nei tuoi impegni a venire.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, percepisco una tua forte brama di libertà e passione in questo periodo. Presto Venere cambierà posizione, ponendo fine agli intrighi. Ma voglio sottolineare che i legami che si sono formati a luglio, sia essi amicali o sentimentali, sono di fondamentale importanza.

Oroscopo dei Pesci

Iniziamo, amici Pesci, un periodo molto stimolante! La vostra settimana sarà arricchita da nuove scoperte e intuizioni, in particolare tra mercoledì e giovedì, dove raggiungerete un picco di energia positiva. Ci potrebbero essere anche conferme di vario genere. E per quanto riguarda l’amore? Rimarrete piacevolmente sorpresi! Si preannuncia un ritorno passionale del sentimento nella vostra esistenza.

