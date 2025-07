Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 28 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 28 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Saturno e il sole stanno portando un incremento di vitalità all’Ariete, promuovendo una volontà indomabile anche nelle circostanze più complesse. Agosto presenterà un punto di svolta per questioni amorose; dunque, i rapporti solidi continueranno a prosperare, mentre altri dovranno affrontare delle sfide.

Oroscopo del Toro

Con la luna in una collocazione di grande vantaggio, una nota di vitalità si diffonde nel corso della giornata. Emanano degli ariosi impulsi di ottimismo e una certa attrazione verso l’idea di fare un’incursione sul terreno della sfida. Un esempio può essere nell’ambito sentimentale, ove si sono intravisti periodi di dubbio; ora è possibile placare quelle preoccupazioni e orientarsi verso un percorso di lucidità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, nonostante ci siano ancora delle tensioni derivanti da recenti divergenze sul lavoro, se attualmente stai cercando di tentare qualcosa di nuovo o stai portando avanti un progetto, avrai buone probabilità di riuscita. Infatti, questo favorevole allineamento di Mercurio offre anche l’opportunità di liberarsi di un peso, come si suol dire.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il tuo intelletto è come un giardino rigoglioso, pieno di piantine che rappresentano progetti e pensieri nuovi. Non dovrebbe sorprenderti, considerando che ad agosto avremo Venere e Giove che faranno la loro comparsa nel tuo segno. Incomincia a fare capolino un meritato apprezzamento del tuo valore. E non solo, l’estate potrebbe anche aprire le porte a interessanti evoluzioni nel campo sentimentale. Quindi, stai all’erta!

Oroscopo del Leone

Leone, il tuo oroscopo risulta essere molto favorevole. Ogni tua idea adesso ha il potenziale di diventare una realtà concreta. Si apre un periodo in cui potrai aver il coraggio di accettare quello che desideri oppure declinare ciò che non ti soddisfa. Saturno sta fortificando la tua determinazione e ciò ti sta riportando al centro dell’azione. Inoltre, il tema dell’amore è già fortemente presente.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’armonioso influsso della Luna di Marte, ti dona chiarezza mentale e percezione. Hai rintracciato l’importanza dell’equilibrio interno, a seguito di precedenti contrarietà.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, dirò: Bilancia, gli astri supportano il tuo campo amoroso e la connessione verbale. Ma non dimenticare, ad agosto le relazioni saranno sottoposte ad un test. Alcuni potrebbero trovarsi distanti per ragioni assolutamente valide, come ad esempio, situazioni lavorative. Altri invece, potrebbero sentire una sorta di allontanamento emotivo dal proprio partner a causa di una possibile interruzione dell’intesa.

Oroscopo dello Scorpione

Carissimo Scorpione, la tua settimana sarà carica di energia e optimismi, tuttavia potresti sentire una certa frustrazione per la lentezza dei progressi sul fronte lavorativo. E’ evidente che il periodo più arduo, che comprendeva i giorni 24 e 25, è ormai alle spalle. Pertanto, invito alla pazienza e ad esplorare nuove connessioni. Guardando avanti, agosto promette di essere un mese interessante e gratificante per quanto riguarda i sentimenti del cuore.

Oroscopo del Sagittario

Per quel che riguarda il Sagittario, l’intensità dello stress sta raggiungendo picchi elevati. Affrontare questioni ancora in sospeso e tensioni nelle relazioni con gli altri può essere molto pesante, soprattutto se stai ancora attendendo garanzie e risposte dal tuo ambiente lavorativo o da un gruppo specifico. E’ comprensibile che ti senta un po’ sopra le righe in questo momento. Ricorda, la tranquillità ti consentirà di analizzare la situazione con più chiarezza. Non dimenticare, nel corso della settimana in arrivo, avrai delle piccole gratificazioni.

Oroscopo del Capricorno

Segni dei tempi molto promettenti si profilano all’orizzonte per i nativi del Capricorno all’inizio di questa settimana. Tuttavia, è indispensabile prestare la massima prudenza nel settore lavorativo, giacché potresti riscontrare la mancanza di supporto da alcuni colleghi o potresti sentirti frustrato da mansioni poco stimolanti o routine ripetitiva legata a un progetto. E’ probabile che in breve tempo desidererai una svolta.

Oroscopo dell’Acquario

Le stelle sorridono all’Acquario grazie al positivo influsso lunare assicurando grande vitalità. Tuttavia, è bene restare cauti sul fronte economico, le problematiche finanziarie sono ancora sottilmente presenti. A livello decisionale, questo è un ottimo momento. Sul fronte sentimentale c’è un rinnovato senso di importanza.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, potresti sperimentare un po’ di tensione oggi a causa di alcune questioni familiari e personali. Il mio consiglio è di rimanere calmo e non perdere la pazienza. Da agosto, vedrai che molte situazioni inizieranno a migliorare notevolmente, quindi tieni duro. In più, ci sono grandi possibilità professionali e romantiche che si stanno avvicinando. Quindi, vale veramente la pena attendere.

