Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 27 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 27 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il panorama astrale per l’Ariete si presenta ricco di energia, grazie alla congiunzione favorevole di Saturno, Mercurio e Sole. Questo influisce positivamente non solo sul piano pratica ma dà l’occasione per un rinnovamento a livello emotivo e affettivo.

Oroscopo del Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, questa domenica si preannuncia importante grazie alla luna che li supporta con una potente energia positiva. È giunti il momento di voltare pagina, chiudendo con il passato ed accogliendo nuovi orizzonti. Osare un po’ di più, sperimentare e rendersi protagonisti del proprio cambiamento può essere benefico. È tempo di lasciare indietro tutto ciò che non apporta più nulla di positivo.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli dovrebbero allora considerare di cogliere opportunità e introdurre delle novità nella loro realtà quotidiana. Tuttavia, è essenziale anche dedicare del tempo per riposare e riflettere. La domenica si presta perfettamente a questo scopo. Nell’ambito sentimentale, un piccolo atto di premura potrebbe veramente apportare un cambiamento significativo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, Giove e Venere brillano favorevolmente per voi, portando una pioggia di novità sia sul fronte emotivo che su quello lavorativo nel mese di Agosto. Dunque, è giunto il momento di tracciare un percorso ben delineato per rilanciarsi. Vi attende un periodo di solida struttura e rafforzamento.

Oroscopo del Leone

Leone, la tua innata forza d’azione risulta chiara sotto un cielo senza turbolenze. Risalta la tua tenace energia interiore, che ti concede la possibilità di rispondere con un deciso sì o no, in base alle tue necessità. Insomma, regni sulle tue decisioni.

Oroscopo della Vergine

Per l’amico Vergine, la Luna di domenica esorta a rivolgere la sua attenzione ai dettagli concreti dell’esistenza. C’è un particolare focus sulla sfera lavorativa in previsione. Agosto, infatti, si preannuncia come un periodo di cambiamento. Nel contesto affettivo, invece, ci sono stati momenti di sofferenza a luglio, causati da incomprensioni e distanze. Prova a ricongiungersi con il tuo cuore, potrebbe anche sembrarti troppo distante.

Oroscopo della Bilancia

Care Bilance, il vostro mondo professionale sembra essere pieno di sfide in questo periodo. Con Saturno e Giove in una posizione non favorevole, sarete chiamati a occuparvi di una varietà di problemi. Il pericolo maggiore? Dilapidare le vostre energie. Perciò, dedicare tempo al rinvigorimento fisico sarà essenziale.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, l’energia dello Scorpione è notevolmente intensa. Tuttavia, è di cruciale importanza utilizzare questa forza con cautela. Abbiamo notato un periodo di diminuzione intorno al 25, e la settimana appena trascorsa è stata particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico. Perciò, è consigliabile concedersi un momento di riposo e, cosa più importante, contemplare nuove opportunità per risollevarsi.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, l’oggi potrebbe riservarvi qualche confusione, a causa dell’influenza di Venere. Vi suggerisco di astenervi dalle discussioni almeno fino a fine luglio. Tuttavia, con l’arrivo di agosto, noterete un miglioramento nelle vostre relazioni affettive. Un piccolo atto proattivo da parte vostra potrebbe cambiare le cose in positivo. Considerate l’idea di accettare un invito, o di organizzare qualcosa di piacevole entro la giornata odierna.

Oroscopo del Capricorno

Amico mio del Capricorno, la tua luce risiede nella chiarezza delle tue idee, tuttavia oggi potresti avvertire una sorta di turbolenza interna. E’ di vitale importanza riesaminare alcune delle tue priorità e concentrarti su ciò che realmente contribuisce al tuo benessere. Giunto agosto, qualsiasi rapporto che non sta portando frutti o non funziona come dovrebbe, verrà lasciato alle spalle o sottoposto a revisione.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquari stanno attraversando un periodo turbolento di recente, a causa del novilunio che si è verificato nei giorni passati causando notevoli sforzi. Tuttavia, è da prevedere una domenica più tranquilla a livello emotivo che porterà un po’ di sollievo. L’amore tornerà a occupare il palcoscenico centrale, ridando vitalità ai nati sotto questo segno.

Oroscopo dei Pesci

Ricordati che ad agosto hai un’ottima chance per sistemare un inconveniente, tutto ciò che devi fare adesso è fare una riflessione generale sulla situazione. Se c’è qualcuno che ti interessa, il mio consiglio è di trovare il modo per avvicinarti o ritrovare quella connessione il prima possibile, questa domenica potrebbe essere l’occasione giusta. Nonostante tu possa non essere sempre al massimo e sentirti un po’ stanco, affronta il problema!

