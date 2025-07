Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 26 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 26 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua giornata sarà piena di fioritura, ma tieni a mente che potrebbero esserci dei momenti di tensione. Considera che la dissonanza di Giove potrebbe portare a problemi lavorativi, questioni finanziarie o contrattuali da risolvere. In particolare, chi di voi ha recentemente intrapreso un nuovo percorso o progetto potrebbe aver dovuto affrontare alcune dispute. Per quanto riguarda l’amore, c’è una grande necessità di prestare maggiore riguardo e di reclamare chiarimenti in alcuni aspetti.

Oroscopo del Toro

Toro, è presente una leggera turbolenza, riscontrabile anche sul piano affettivo con alcune piccole tensioni relative alle relazioni. Tuttavia, questo è il momento propizio per riconsiderare le proprie tattiche, in particolar modo sul piano professionale. In alcuni casi straordinari, potrebbe essere necessario un cambio di azienda, ruolo o di linea di condotta – mentre per altri, semplicemente alla ricerca di nuove prospettive. Dedicare tempo ai sentimenti per il mese di agosto è consigliabile, considerato che Venere in breve tornerà ad avere un’influenza positiva.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il momento è propizio per formulare nuovi piani! Con Mercurio a vostro favore, la creatività e l’innovazione sono ai massimi livelli. Sta aumentando un crescendo di opportunità lavorative che non potete lasciarvi sfuggire. E’ anche un periodo più che favorevole per mettersi in gioco, sia nell’ambito professionale che in quello sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Ecco le previsioni per il segno del Cancro. Ti consiglio di prenderti un momento per rallentare e prenderti cura di te stesso. Sai che apprezzi le buone cose della vita, e proprio per questo il prossimo mese sarà alquanto impegnativo ma anche ricco di energie. Le stelle Venere e Giove saranno in connessione con il tuo segno, promettendo successi. Il tuo futuro lavorativo potrebbe rivelare dei cambiamenti interessanti, e anche la sfera sentimentale potrebbe riservarti piacevoli sorprese, con incontri che potrebbero rivelarsi molto positivi.

Oroscopo del Leone

Leone, sei in un periodo potente e determinante. Puoi dare vita ai tuoi progetti e allo stesso tempo, hai la forza di rifiutare quando una situazione o qualcosa non ti piace o non ti convince. Senza dubbio, stai vivendo un periodo di grande popolarità, sei al centro dell’attenzione. Questo aumento di visibilità ti sta portando un notevole successo.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, state molto attenti, specie nel settore professionale! Mi sembra evidente che i Vergine più saggi stiano capendo l’importanza di procedere con cautela e cercare soluzioni di compromesso. C’è un’aria di ritorno alla tranquillità sentimentale prevista per il mese di agosto. Tuttavia, queste giornate residue di luglio potrebbero portarvi ad una distanza emotiva dal vostro compagno.

Oroscopo della Bilancia

Alla Bilancia, mani forti e cuore audace, potrebbero essere necessarie. Da oltre un anno, ti confronti con situazioni tese, possibili distacchi, questioni complesse da maneggiare. Ora è il momento di annunciare novità, perfezionare il tuo benessere individuale e, di tutta importanza, evitare di chiuderti in te stesso. Questo è un periodo essenziale per te.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la recente fase di disorientamento che hai attraversato è giunta al termine. Nei giorni passati, abbiamo notato l’emergere di un fattore Junior abbastanza gravoso. A seguito di questo, s’inaugura una fase di ristoro. Forse ti sei sentito fisicamente indisposto negli ultimi sette giorni, sperimentando momenti di malessere. Tuttavia, adesso esistono circostanze favorevoli per riguadagnare anche il sentimento amoroso, in particolare con l’arrivo di agosto.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, Venere si trova in opposizione, ma solo temporaneamente. Quindi, non temete, ci saranno vibrazioni positive in arrivo in breve tempo. Al momento, voglio invitarvi a concentrarvi sul lavoro. Vedrete che le possibilità di autocrescita stanno crescendo sempre di più.

Oroscopo del Capricorno

Carissimi Capricorno, siete pervasi da un forte desiderio di rinnovamento e revisione delle vostre dinamiche affettive. Ricordate, il fondamento di ogni relazione è il dialogo e la comprensione reciproca. Nel periodo di agosto, i legami che sono stati provati dal tempo potrebbero essere portati a riflessione. Assicuratevi quindi di prestare attenzione ai segnali che vi vengono inviati. La saggezza risiede nel conoscere il momento giusto per rinnovarsi.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario ha dovuto affrontare un periodo turbolento a causa di un novilunio ormai passato. La fase positiva sta gradualmente ritornando, ma è presente ancora un velo di confusione mentale. Sussistono, inoltre, incertezze rispetto agli aspetti lavorativi, agli accordi e contratti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, siamo consci che la settimana è iniziata con degli ostacoli; tuttavia, la situazione sta perfortuna migliorando considerabilmente. In particolare, da sottolineare è il fatto che Agosto si prospetta come il periodo propizio per un deciso recupero. Potresti, anzi dovresti, iniziare a pianificarlo da questo momento. Non aver paura di metterti in gioco…

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

