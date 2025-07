Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 25 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 25 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi, Ariete, l’orientamento solare e lunare incoraggia la tua inventiva e promuove risposte uniche ai problemi attuali. Grazie a Mercurio, la chiarezza nella comunicazione è favorita. Mantieni la fede: se precedentemente hai incontrato dei contrattempi professionali con alcune persone, adesso senti non solo il desiderio di riavvicinarti e soprattutto di cercare nuove strade, ma anche di rischiare nuovamente nel campo affettivo. Per coloro che sono single, potrebbe avvenire un incontro di grande importanza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, è essenziale prestare attenzione alla scelta delle parole in questa giornata, perché le possibilità di incomprensioni si fanno più concrete. Il mio consiglio è di mantenere un atteggiamento pacato e risolvere eventuali conflitti attraverso la diplomazia. Non considererei questo il giorno migliore per spingerti oltre i limiti.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, attualmente si sviluppa un novilunio che innescano affascinanti avventure. Quest’influsso astrale favorisce particolarmente chi si impegna in ambito creativo. È un periodo propizio per acconsentire a inviti ed esplorare nuove esperienze.

Oroscopo del Cancro

Oggi, per i nati sotto il segno del Cancro, l’attenzione è puntata sulle questioni finanziarie. Per coloro che hanno già consolidato la loro posizione professionale, è il momento di raccogliere i frutti dei loro sforzi. Mentre, i più giovani, stanno gettando le fondamenta per le future opportunità. Grazie all’energia proveniente da Giove, le proposte innovative non mancano e la creatività è al massimo.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone è carico di energia e di un fascino irresistibile. I creativi e gli artisti sotto questo segno saranno particolarmente stimolati. Questo periodo vedrà un arricchimento delle relazioni personali, cariche di affetto e calore.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, l’odierna giornata vi invita a dedicarvi ai dettagli e a riorganizzare la vostra esistenza. Potrebbe insorgere un senso di frustrazione dovuto all’obbligo di gestire il caos che altri sembrano infliggervi, specialmente se vi siete affidati a persone che in seguito vi hanno deluso, voltandovi le spalle.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia può sfruttare la presenza del Novilunio, un fenomeno astrale che crea opportunità in ambiti precedentemente bloccati e permette avvistare nuove relazioni. Ma attenzione, Bilancia: resisti all’impulso di rincorrere il tempo perso in un battibaleno, in un brevissimo lasso di tempo. Diversamente, potresti esaurire le tue energie. Inoltre, non pensare a vendette per qualche torto subito in passato.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è consigliabile mantenerti in allerta, evitando di esporsi eccessivamente: i rapporti interpersonali potrebbero creare un surplus di tensione e qualche ombra di dubbio. Non dimenticare di dedicare un attimo di tempo per ponderare sulle questioni di carattere finanziario: ci sono contratti pendenti e un gap da riempire.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, Venere in opposizione potrebbe aver innescato alcune tensioni nelle relazioni personali. Potresti percepire il tuo partner più distante del solito, ma cerca di non preoccuparti troppo. Affrontate insieme le sfide e datevi il tempo necessario per risolvere le eventuali crisi che stanno pervadendo la vostra unione. Sul fronte professionale, sorgono opportunità interessanti. Considera l’idea di avanzare una proposta o di organizzare un incontro con una persona che può aiutarti a risolvere una questione pendente. Il Sole e la Luna sono al tuo fianco, pronti a sostenerti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua attenzione dovrebbe essere focalizzata su coloro che possono impattare il tuo percorso al successo. Ora è il momento di fare una scelta sui tuoi compagni di viaggio, senza temere un eventuale cambiamento di direzione. Tuttavia, attento alla pressione lavorativa che potrebbe generarti un pizzico di ansia.

Oroscopo dell’Acquario

Quali consigli ho per l’Acquario? È importantissimo rimanere lontano dagli acquisti impulsivi e gestire qualsiasi tensione in modo rilassato. È possibile che ci siano alcune giornate pesanti, quindi è fondamentale moderare gli sforzi.

Oroscopo dei Pesci

Bene, Pesci, siete sotto l’energia benefica di Venere per tutto il mese di agosto. Ma non perdiamo tempo, già da oggi iniziate a far fluire l’amore, apritivi alle emozioni; incoraggio i single a mettersi in gioco in vista di un agosto che si preannuncia ricco di opportunità. Invito anche le coppie a riflettere e identificare eventuali aspetti problematici nelle loro relazioni. Ricordate, la rinascita dell’amore è molto più vicina di quanto pensiate.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.