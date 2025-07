Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 24 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 24 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete, pur essendo forte, non deve dimenticare la propria umanità e la necessità di aiuto. Un consiglio è di risolvere le questioni controversie nelle relazioni prima del mese di Agosto, per prevenire eventuali incomprensioni.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, mio consiglio per te in questi giorni è di dedicare un momento alla riflessione e di mantenere la tua compostezza. Questo periodo che stai attraversando è singolare e merita una gestione attenta per evitare scelte affrettate. Come ben sappiamo, la dissonanza di Mercurio sollecita un’attento sguardo alle questioni finanziarie. Nella sfera affettiva, invitarti ad avere pazienza, specialmente nei rapporti con Scorpione e Acquario.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli sono in una fase ottimale per mettere da parte le dispute e accogliere incontri propizi. Con Mercurio vibrante e Venere affascinante, è il momento perfetto per cercare nuovi orizzonti e prendersi dei rischi. Se ad esempio stai cercando una ritrovata visibilità in campo artistico o creativo e vuoi riscuotere consensi, sarai certamente soddisfatto.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, ti dico che le stelle stanno configurando una trasformazione per il segno del cancro. Giove nel tuo segno getta la luce su nuovi percorsi. È possibile che tu possa sentirti costretto a reinventarti, specialmente se stai facendo qualcosa che non ti soddisfa. Le emozioni profonde scaturite dai cambiamenti in atto potrebbero anche aprire la strada a legami molto importanti.

Oroscopo del Leone

Senza ombra di dubbio, il Leone sa bene come apprezzare le sfide e ha sempre fiducia nelle proprie abilità. È innegabile che ami lottare e l’attuale momento astrale è perfetto per consolidare rapporti esistenti e progettare il proprio domani.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è il momento di alleviare i livelli di stress e di capire che non tutto nella vita può essere dominato o prevedibile. In ambito sentimentale, è consigliabile non cercare di manipolare situazioni complicate, bensì lasciarle fluire.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia sta cercando un periodo di rinascita e validazione, presto si apre un’ottima finestra temporale per consolidare i rapporti interpersonali. È fondamentale fare una riflessione accurata sulle proprie capacità. Osservando la situazione, mi sento di affermare che coloro che hanno attraversato un brutto periodo durante il 2024, incontrando vari ostacoli, adesso ambiscono a risollevarsi rapidamente, sfruttando a pieno le loro forze.

Oroscopo dello Scorpione

Amico dello Scorpione, ti consiglierei vivamente di mostrarti più aperto e sincero nei tuoi rapporti interpersonali. Si profilano all’orizzonte dei cambiamenti importanti, dunque è richiesta la massima prudenza. L’ambito lavorativo potrebbe richiedere particolare attenzione. L’area finanziaria potrebbe risentire di qualche tensione, dovuta a eccessive uscite di denaro, obblighi fiscali o, più in generale, ad un’operazione contrattuale che necessita di essere risolta.

Oroscopo del Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario sta attraversando una fase ricca di vitalità e di nuove possibilità. È la phase ideale per avviare nuovi progetti e stringere relazioni importanti. Tuttavia, è necessario fare attenzione alla sfera affettiva, poiché la presenza contraria di Venere potrebbe portare a dubbi ed esitazioni in amore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non lasciarti sopraffare dalla disperazione. Capisco che non ti garba l’idea di chiedere soccorso, però sia realisti, non hai il controllo totale su tutto. Ti prego di essere cauto nel depositare la tua fiducia in individui che conosci da poco tempo. Riguardo all’amore, il mio suggerimento sarebbe di chiarire ogni divergenza presente immediatamente, dato che ad agosto Venere si posizionerà in opposizione.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, è tempo di procedere con cautela e tranquillità, evitando di cadere in situazioni di tensione. In quest’epoca, rileviamo alcune opposizioni astrali che potrebbero avere l’effetto di rendervi più energici, ma anche un po’ intolleranti. Stiamo attraversando un periodo unico, che potrebbe essere sfruttato per riflettere sul bilanciamento delle vostre spese, le questioni finanziarie e le relazioni personali. Siate consapevoli che questo è il punto delicato di questa fase.

Oroscopo dei Pesci

I segni astrali indicano suggestivamente che l’universo stia incoraggiando i nati sotto il segno dei Pesci a predisporre se stessi per dei mutamenti favorevoli all’orizzonte. Emerge dal cielo un periodo di impegno creativo e di motivazione profonda, inoltre l’astrologia stelle consiglia vivamente di programmare un importante avanzamento pensando al mese di agosto, il vostro mese fortunato.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.