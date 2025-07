Tra le coppie più amate nate quest’anno a Uomini e Donne c’è quella formata da Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. I due ultimamente sono finiti al centro dell’attenzione a causa di alcune indiscrezioni che li vedevano come papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. I ragazzi sono intervenuti sulla faccenda spiegando la situazione, ma adesso sono finiti nel mirino per un’altra ragione. Nello specifico, ad infiammare i gossip è stato un dissing social tra Ciro e lo storico ex di Martina, Raul Dumitras.

La stoccata di Raul Dumitras contro Ciro Solimeno

La relazione d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sta procedendo a gonfie vele. Malgrado questo, però, di recente sono accaduti alcuni episodi che stanno generando un certo fermento. Tutto è cominciato nel momento in cui Raul Dumitras, storico ex fidanzato di Martina, ha pubblicato un video su TikTok e un utente ci ha tenuto a manifestare la sua preferenza nei suoi riguardi rispetto a Ciro.

Dinanzi tale commento, però, Raul ha risposto in maniera decisamente piccata e pungente dicendo: “Chi?” Con queste parole, dunque, il giovane ha voluto porre l’accento sul fatto che non prende minimamente in considerazione il nuovo fidanzato della sua ex, al punto da non sapere neppure quale sia il suo nome.

La reazione di Ciro Solimeno

La stoccata di Raul, però, è arrivata forte e chiara a Ciro che, di fatti, ha replicato in maniera schietta e diretta. Il napoletano ha pubblicato un video su TikTok dopo pochissimo tempo in cui si è mostrato in compagnia di Martina De Ioannon. In sottofondo c’è la canzone “Chiara” di Tony Effe. Il giovane si è soffermato sulla parte in cui il cantante dice: “Io sono Tony“. Ciro, dal canto suo, ha puntualizzato: “Io sono Ciro“.

Il riferimento alla stoccata di Raul è apparso palese a tutti, al punto che nei commenti in tanti hanno posto l’accento sulla questione. Ciro non ha resistito nel rispondere ad alcuni interventi, come a quello in cui un utente ha scritto: “Ma tu sei Ciro?” e lui ha risposto ironicamente scrivendo: “Così dicono“. Insomma, anche se i nomi non sono stati fatti esplicitamente, tra Ciro e Raul è in corso un dissing social che potrebbe proseguire ancora per un po’.

Come ha reagito l’ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon

Per il momento Raul Dumitras non è intervenuto ulteriormente sulla faccenda. Il ragazzo è impegnato con il suo tour estivo in giro per locali a fare il dj. Anche Ciro è tornato al suo lavoro dopo la vacanza ad Ibiza fatta con Martina. In merito a quest’ultima, infine, la De Ioannon, almeno per il momento, ha preferito non intervenire sulla faccenda. La giovane, però, ha pubblicato un video sui social in cui ha voluto mostrare tutta la sintonia e l’affinità che c’è con il suo attuale fidanzato. Nella clip in questione, infatti, lei mostra ai follower il look che ha deciso di indossare per andare a cena fuori. A parlare, però, non è l’ex tronista di Uomini e Donne, ma Solimeno, il quale si diverte a farle il verso.