C’è grande fermento sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Come ogni anno, a catturare l’attenzione dei telespettatori è soprattutto la scelta dei futuri tronisti, che saranno al centro dell’attenzione del Trono Classico del programma. Al momento è ancora troppo presto per dare delle informazioni certe in merito alle scelte che compiranno gli autori, tuttavia, delle indiscrezioni stanno già trapelando.

I possibili tronisti della prossima edizione di UeD: in lizza il tentatore più amato

Chi saranno i futuri tronisti di Uomini e Donne? Come sempre, è altamente probabile che Maria De Filippi decida di coinvolgere volti nuovi, ma anche qualcuno di già conosciuto che possa creare un po’ di scompiglio e dinamiche certe. Ebbene, per quanto riguarda questa seconda categoria, non si esclude che tra i papabili candidati possa esserci qualche volto proveniente da Temptation Island, proprio come accaduto lo scorso anno con Martina De Ioannon.

In cima alla classifica, al momento, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, pare ci sia Flavio, il tentatore che si sta relazionando con la fidanzata Denise. Per intenderci, lui è quello che ha catturato l’attenzione di molti, sia dentro, sia fuori dal programma, a causa della sua bellezza. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, il ragazzo non sarebbe uscito con nessuna dal programma, ragion per cui è single e disponibile, dunque, il candidato ideale per il trono di Uomini e Donne.

Volti riciclati da Uomini e Donne? Cosa è emerso

Oltre al suo nome, però, è stato fatto anche quello di Francesco. Su di lui, però, Pugnaloni ha avuto delle perplessità. Nel dettaglio, ha ammesso di non vederlo molto sul trono di UeD. Stesse parole anche per Nadia Di Donato, non scelta di Gianmarco Steri. La ragazza attualmente pare sia molto concentrata sulla sua vita e i suoi progetti futuri e non sembrerebbe molto interessata all’idea di tornare nel talk show incentrato sull’amore. Inoltre, secondo l’esperto di gossip, sarebbe meglio puntare su volti provenienti da Temptation Island, a cui il pubblico si sta affezionando gradualmente nel corso di questa edizione e che, certamente, potrebbero portare una ventata di freschezza e novità nel programma. Per quanto riguarda i volti nuovi, invece, si dovrebbe puntare su personalità spiccate e persone in grado di creare contenuti interessanti. Accadrà? Staremo a vedere.