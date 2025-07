Come di consueto, durante la pausa estiva di Uomini e Donne, Giani Sperti si concede le meritate vacanze lontano dai riflettori. L’opinionista del programma incentrato sull’amore, però, è solito tenere aggiornati i suoi fan in merito ai suoi spostamenti e alle mete che visita. Per quest’anno, Gianni ha scelto Singapore come meta da visitare. In tale luogo, però, vigono delle regole piuttosto ferree su certi argomenti, che nel caso in cui dovessero essere infrante, potrebbero causare non pochi problemi. Per tale ragione, Sperti ha voluto mettere in guardia i suoi fan.

L’annuncio di Gianni Sperti in merito ad una strana legge entrata in vigore a Singapore

Gianni Sperti sta trascorrendo le sue vacanze estive lontano da Uomini e Donne a Singapore. L’opinionista è solito cimentarsi in viaggi piuttosto impegnativi e lontani, in quanto ama scoprire nuove culture, usi e costumi. Questo, però, implica anche il doversi relazionare a regole piuttosto diverse da quelle a cui siamo abituati. E come si suol dire “La legge non ammette ignoranza“, pertanto, è necessario informarsi bene prima di recarsi in un luogo nuovo, onde evitare di incappare in qualche problema.

A tal proposito, Gianni ha condiviso con i suoi fan una strana regola che, se ignorata, potrebbe generare grossi problemi. Nello specifico, ha detto che a Singapore è severamente vietato, non si sa per quale ragione, consumare, produrre, importare e vendere gomme da masticare. Chi trasgredisce questa regola potrebbe essere soggetto ad una sanzione dai costi molto elevati, se non addirittura, in alcuni casi, alla reclusione.

Come stanno andando le vacanze di Gianni e con chi è partito?

Gianni Sperti ha voluto mettere in guardia le persone che lo seguono e che, ignorando completamente questa legge, entrata peraltro in vigore da poco, potrebbero rischiare grosso. Ad ogni modo, al di ò di questa piccola preoccupazione che Gianni ha voluto condividere, l’opinionista si sta divertendo e rilassando. Le foto che immortalano alti grattacieli, panorami mozzafiato sulla città, piccoli borghi cittadini ne sono una chiara dimostrazione. Non si sa che Sperti sia partito in compagnia di qualcuno per questa vacanza. Molto probabilmente l’opinionista è solo, in quanto spesso si cimenta in avventure di questo genere godendo solamente della sua compagnia, cosa che ama moltissimo.