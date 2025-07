Questo non è certamente un periodo sereno per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due volti di questa edizione di Uomini e Donne si stanno trovando spesso al centro di polemiche e di pettegolezzi. L’ultimo riguarda un audio sospetto nel quale si sentirebbe l’ex tronista negare di provare un sentimento nei confronti della sua fidanzata Cristina. Dopo il caos scoppiato in rete a causa di questa segnalazione, il giovane ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare come stiano realmente le cose.

L’audio su Cristina Ferrara che incastra Gianmarco Steri

Sono in tanti a dubitare della veridicità dei sentimenti tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Nonostante le tante indiscrezioni trapelate, però, i due hanno recentemente smentito tutto mostrandosi insieme felici e sereni. Questo, però, non è bastato a mettere a tacere i rumor. In queste ore, infatti, Lorenzo Pugnaloni è venuto in possesso di un audio nel quale si sentirebbe Gianmarco dire di non metterci cuore nella relazione con Cristina. Tra i due ci sarebbe un rapporto puramente amichevole e scevro di qualunque coinvolgimento emotivo.

Parole decisamente forti che, se veritiere, comprometterebbero certamente l’immagine di Gianmarco e Cristina agli occhi dei fan. Pugnaloni ha anche commentato la faccenda dichiarando di aver ascoltato l’audio e di confermare tutto. Purtroppo, però, non può divulgarlo senza l’esplicito consenso del diretto interessato.

L’intervento dell’ex tronista di Uomini e Donne

Considerando il polverone mediatico che si è scatenato a seguito della diffusione di tale notizia, Gianmarco Steri ha sentito il bisogno di intervenire e di chiarire la faccenda una volta per tutte. L’ex tronista di Uomini e Donne si è messo in contatto con Lorenzo Pugnaloni al quale ha voluto fare delle specifiche. Nel dettaglio, il giovane ha ammesso che l’audio in questione è stato frainteso, in quanto sono state extrapolate e decontestualizzate delle frasi che ne hanno contribuito a distorcere il reale senso delle cose.

Gianmarco, dunque, ha voluto ribadire di essere innamorato di Cristina e di essere felice insieme a lei. L’esperto di gossip è rimasto piacevolmente colpito dall’intervento di Gianmarco, il quale si è preso la briga di contattarlo per fare chiarezza. Questo, dunque, è un reale segnale volto a rafforzare le convinzioni di chi crede in questo rapporto, oppure è la cosiddetta “coda di paglia” che ha spinto il ragazzo ad intervenire?