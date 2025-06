In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri. L’indiscrezione era trapelata a seguito di alcuni indizi trapelati sui social e alcuni rumor inerenti i rapporti tra il cavaliere e la redazione. Ma questo accadrà davvero? Stando a quanto emerso in queste ore, sembra proprio di no. Il ritorno di Riccardo Guarnieri a UeD è stato smentito.

La verità sulle voci di ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri non tornerà a Uomini e Donne, almeno non a settembre di quest’anno. Lorenzo Pugnaloni ha affrontato la questione svelando quale sarebbe il motivo secondo il quale il ritorno di Riccardo a UeD sarebbe da escludere. Il presupposto principale per prendere parte alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi è essere single e liberi sentimentalmente. Ebbene, a quanto pare, questa non sarebbe la condizione attuale di Guarnieri.

Il cavaliere si era allontanato da Uomini e Donne in quanto aveva conosciuto una donna al di fuori della trasmissione. Con lei, però, ci sono stati degli alti e bassi. Successivamente, poi, la storia si è interrotta e Riccardo è rimasto sigle per un po’ di tempo. A seguire, poi, il cuore del cavaliere ha cominciato a battere per un’altra persona. Anche con quest’ultima, però, ci sono stati degli alti e bassi, ragion per cui ci si era convinti della possibilità che Riccardo potesse decidere di rimettersi in gioco a UeD. Secondo quanto rivelato da Pugnaloni, però, l’uomo non è single al momento.

La situazione sentimentale di Riccardo

Riccardo Guarnieri pare sia fidanzato con Gabriella, la donna che un po’ di tempo fa era apparsa tra le sue Instagram Stories e che aveva generato tanto sgomento. La dama in questione non sembra essere avvezza al mondo dello spettacolo e dei social media, anche per questo è molto probabile che Riccardo sia poco attivo sui social ultimamente. In ogni caso, almeno per il momento, nella vita sentimentale di Guarnieri pare sia tornato il sereno, pertanto, è da escludersi qualunque tipo di ritorno a UeD nell’imminente futuro, così come qualunque confronto con Ida Platano o, eventualmente, anche con Mario Cusitore, che invece pare sia molto più vicino al ritorno in studio.