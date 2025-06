Tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Uomini e Donne c’è, certamente, Mario Cusitore. Il ragazzo ha preso parte al programma dapprima come corteggiatore al trono di Ida Platano e, successivamente, come esponente del Trono Over. Entrambe le esperienze, però, non sono andate nel migliore dei modi, sta di fatto che il protagonista è andato via con un pugno di mosche. Nel corso di una recente intervista, però, Mario ha fatto delle confessioni sul programma e sul suo possibile ritorno in studio.

L’appello di Mario Cusitoree a Maria De Filippi: pronto ritorno a Uomini e Donne?

Mario Cusitore ha rilasciato un’intervista presso il magazine Mio nella quale ha svelato di essere disposto a tornare a Uomini e Donne. Il protagonista non è riuscito a concretizzare nulla né durante la sua esperienza al Trono Classico né a quella al Trono Over. Malgrado questo, però, continua a credere nel format e a nutrire profonda stima per lo staff e per Maria De Filippi. Proprio per tale ragione, il giovane ha lanciato un appello alla conduttrice. Nel dettaglio, ha detto che vorrebbe tornare nel programma come tronista, come corteggiatore, ma anche come ragazzo delle pulizie.

Con queste parole, dunque, Cusitore ha manifestato la sua totale propensione a tornare nel programma a qualsiasi condizione. Tuttavia, Mario ha specificato di vedersi meglio al Trono Classico che a quello Over. L’esperienza fatta come corteggiatore, infatti, è stata per lui molto più stimolante e interessante, anche se più complicata.

Le parole di Mario su Ida Platano

Parlando di Uomini e Donne, poi, Mario Cusitore non ha potuto fare a meno di tornare sull’argomento Ida Platano. Nello specifico, il cavaliere ha ammesso di avere un po’ di rimpianti in merito a come siano andate le cose con la donna. Ad oggi, continua a credere che, se lui avesse gestito un po’ meglio certe situazioni, avrebbe potuto dare luogo ad una bellissima storia d’amore con la Platano, non paragonabile a nessuna relazione nata nell’ultimo periodo nel programma.

Il cavaliere, inoltre, ha anche ammesso di aver rosicato parecchio nel momento in cui è venuto a conoscenza della relazione che Ida Platano ha intrapreso con una persona al di fuori di Uomini e Donne, storia che pare sia giunta al capolinea. Alla domanda diretta “Provi ancora qualcosa per Ida?” però, Mario non ha voluto rispondere, ma dalle sue parole si è evinto che ci sia ancora un legame da parte sua e un’attrazione nei riguardi della dama.

Le dichiarazioni su Nicole Santinelli e sui rapporti di coppia

Parlando del bacio che c’è stato con l’ex tronista Nicole Santinelli, invece, Mario ha ammesso di essersi lasciato andare un po’ troppo, ma non ha rinnegato quanto accaduto, anzi, ha un ottimo ricordo di quel bacio, anche se poi si è dispiaciuto per come siano andate le cose successivamente e per le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza in un secondo momento. Ad ogni modo, Cusitore ha rivelato di essersi comportato così, commettendo anche degli errori, in quanto non si sentiva di nessuna. Anche se per Ida nutriva un sentimento, il vederla uscire con altri ragazzi lo spingeva ad allontanarsi e a commettere degli errori come accaduto. Mario, però, ha assicurato che, nel caso in cui dovesse fidanzarsi seriamente, sarebbe l’uomo più fedele del mondo. Adesso non resta che attendere per vedere se Maria De Filippi accoglierà l’appello di Mario, oppure se vedremo Cusitore in qualche altro programma tv, dato che ha manifestato interesse per il Grande Fratello.