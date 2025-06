Lo staff di Uomini e Donne non si ferma mai, neppure quando il programma è in ferie. In questo periodo, infatti, la redazione sta lavorando alla scelta dei protagonisti che fanno parte della prossima edizione. Ebbene, tra i nomi particolarmente clamorosi che sono in lizza per il ritorno nel parterre c’è quello di Riccardo Guarnieri. Alcuni indizi social stanno lasciando presagire questo.

Gli indizi che lasciano presagire un imminente ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri è assente da Uomini e Donne da un po’ di tempo in quanto aveva trovato l’amore al di fuori della trasmissione. Le cose con la donna in questione, però, non sono andate nel modo sperato, sta di fatto che, dopo diversi tira e molla, i due pare abbiano deciso di lasciarsi. In tanti, così, stanno maturando il sospetto, o forse anche la speranza, di rivedere il cavaliere nel parterre maschile della trasmissione.

In realtà, però, stando a quanto trapelato da recenti indiscrezioni, sembrerebbe che anche altri indizi stiano conducendo verso questa ipotesi. Il primo riguarda la strana assenza di Guarnieri dai social. Il cavaliere non è mai stato una presenza predominante su Instagram, tuttavia, ultimamente il suo profilo è totalmente silente, cosa che sta generando un po’ di sospetti. inoltre, il “debole” che la redazione nutre nei suoi confronti potrebbe essere predominante nella scelta di far tornare il cavaliere nel parterre. Riccardo, infatti, è sempre stato ben voluto e accolto dallo staff, soprattutto per le dinamiche che è sempre stato in grado di creare, ma anche per i suoi modi gentili e garbati. Tutti questi indizi, dunque, stanno rafforzando le probabilità di vedere nuovamente l’uomo nel programma.

Confronto a UeD tra Ida Platano e Riccardo?

Questo, però, non è tutto. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni in queste ore, sembrerebbe che la redazione stia puntando anche ad un altro ritorno clamoroso, ovvero, quello di Ida Platano. La notizia sta circolando in rete già da un po’ di tempo e si sta rafforzando sempre di più. In vista di un possibile ritorno di Riccardo, infatti, sarebbe una trovata tanto clamorosa quanto geniale quella di rivedere nel parterre Ida e Riccardo. Nel caso in cui tutto questo dovesse realmente verificarsi, non si esclude un possibile confronto tra i due che, dopo tanti anni, potrebbero dare luogo ad un inedito ritorno di fiamma.