Tante sono le indiscrezioni che stanno trapelando in merito alla prossima edizione di Uomini e Donne. Sicuramente Maria De Filippi riconfermerà molti dei protagonisti della stagione che si è conclusa da poco, ma è pur vero che sarà necessario apportare una ventata di cambiamenti per tenere alto il livello di attenzione dei telespettatori. Stando a quanto emerso in queste ore, pare che ci sia un protagonista della scorsa edizione di UeD pronto a tornare in trasmissione, ma in un ruolo decisamente diverso, stiamo parlando di Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Tina Cipollari.

La confessione spiazzante di Cosimo Dadorante sul suo possibile ritorno a UeD

Cosimo Dadorante ha conquistato il cuore dei membri dello staff di Maria De Filippi per la sua generosità e bontà d’animo, nonché per i suoi modi di fare sempre gentili, cordiali ed educati. L’uomo, però, ha conquistato anche i telespettatori, i quali si augurano di vederlo anche nella prossima edizione di UeD. Ebbene, il cavaliere ha deciso di fare delle confessioni a riguardo mediante i suoi profili social.

Nello specifico, Cosimo ha raccontato di essere assolutamente propenso a tornare nel programma a settembre. Il cavaliere, però, ha specificato che tutto dipende dalla redazione, la quale ha sempre l’ultima parola in merito ai protagonisti da annoverare nella trasmissione. L’uomo, infatti, ha rivelato che, nel caso in cui gli dovessero dare questa possibilità, lui tornerebbe senza pensarci due volte. Il suo ritorno, però, non sarebbe come corteggiatore di Tina Cipollari, anche perché altrimenti il tutto sarebbe estremamente ripetitivo, bensì come cavaliere del Trono Over.

Altre anticipazioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne

La possibile presenza di Cosimo Dadorante come cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere una grande trovata per animare le dinamiche nel parterre e creare un po’ di scompiglio. Inoltre, resterà da vedere come la prenderà Tina, nel caso in cui tutto questo dovesse realmente consolidarsi.

Quello di Cosimo, però, non è l’unico ritorno eclatante che potrebbe verificarsi. Si vocifera, infatti, anche di un possibile rientro in trasmissione di Arcangelo, il cavaliere che ha destato tanto scompiglio nell’ultima parte della stagione. Oltre ai nomi già rivelati di recente, poi, è trapelato anche quello di Agnese De Pasquale, anche lei ancora single a chiusura del programma Non resta che attendere, dunque, per altre novità in merito.