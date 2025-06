Oggi, mercoledì 11 giugno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara festeggiano il loro primo mese di relazione. Era lo scorso 11 maggio, infatti, quando il tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire dalla trasmissione in compagnia della Ferrara, la quale è diventata la sua fidanzata. Ma come stanno andando le cose tra di loro? Ecco cosa è emerso.

Come va tra Gianmarco e Cristina dopo un mese dalla scelta a Uomini e Donne: la dedica di lui

La relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a distanza di un mese dalla scelta compiuta a Uomini e Donne. Malgrado in molti credevano che i due non sarebbero durati nulla una volta terminato il programma, in quanto non credevano alla veridicità dei loro sentimenti, i due stanno dimostrando di essere realmente affiatati e intenzionati a proseguire la loro storia.

In occasione del loro primo mese insieme, Gianmarco ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una foto risalente alla scelta, in cui lui e Cristina ballano e si baciano sotto una pioggia di petali rossi. La stessa Storia è stata riproposta anche dalla Ferrara tra le sue Instagram Stories. A rendere il tutto un po’ più divertente, però, è stata una foto pubblicata successivamente sempre da Steri. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha condiviso un nuovo scatto nel quale si vede Cristina intenta a fare una maschera al viso decisamente buffa. Steri ha commentato la foto aggiungendo l’emoticon della risata e quella dell’abbraccio.

Storia stabile e collaudata per la coppia: i loro progetti futuri

In questo modo, dunque, l’ex tronista di UeD ha voluto condividere uno sprazzo di quotidianità tra lui e Cristina, lasciando intendere che la loro relazione sia, ormai, giunta ad un livello di confidenza tale da non avere minimamente vergogna nel mostrarsi reciprocamente in tutta la naturalezza possibile. Gli utenti del web sono apparsi entusiasti da tale contenuto, sta di fatto che in molti sono accorsi al di sotto della IG Storie facendo i complimenti alla coppia ed elogiando il loro amore.

I due sembrano fare davvero sul serio, sta di fatto che hanno in programma di andare a convivere a Roma e di aprire anche un’attività commerciale insieme, nello specifico, un salone di bellezza. Gianmarco, inoltre, come anticipato di recente, pare tornerà a UeD nelle vesti di hair-stylist del programma, quindi, continuerà ad essere una presenza fissa dietro le quinte del format. Ad ogni modo, questi sono solo progetti al momento, quindi, è ancora troppo presto per fare castelli in aria, solamente il tempo potrà rivelare se, effettivamente, la relazione tra Gianmarco e Cristina decollerà oppure no.