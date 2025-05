Anche se Uomini e Donne è giunto al termine, la redazione del programma sta continuando ad intrattenere i telespettatori della trasmissione con dei video inediti pubblicati sul sito ufficiale della trasmissione. Nello specifico, in queste ore è stato condiviso un video in cui sono stati intervistati alcuni esponenti del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne. Lo staff ha deciso di fare loro un test, in modo da capire come abbiano reputato il loro percorso in trasmissione e quale potrebbe essere la loro vacanza ideale adesso che UeD ha chiuso i battenti. I risultati hanno lasciato spiazzati i protagonisti.

Cosa hanno risposto Gemma, Alessio e Luana al test dello staff di UeD

Dame e cavalieri di questa edizione di Uomini e Donne si sono sottoposti ad un test fatto dalla redazione della trasmissione. Lo scopo finale dei quesiti era quello di capire quale fosse la loro vacanza ideale, ma non solo. Nel botta e risposta i protagonisti hanno avuto anche la possibilità di trarre le somme sulla loro esperienza in studio. Partendo da Gemma Galgani, la donna ha ammesso che da questa esperienza si sarebbe aspettata un po’ di verità in più da parte dei suoi corteggiatori. In merito a se stessa, invece, ha ammesso di credere di essere sempre stata onesta. Su cosa non dovrebbe mai mancare in valigia durante una vacanza, poi, Gemma ha risposto: “Un libro“. La cosa che la fa emozionare particolarmente, invece, è sicuramente un tramonto mozzafiato. Parlando di vacanze, invece, la Galgani ha detto di ritenersi soddisfatta quando, al rientro da un viaggio, sa di aver conosciuto tante persone nuove. La vena romantica della dama, poi, non si è persa dal momento che ha rivelato che la compagnia ideale per un viaggio resta sempre quella di un uomo, che purtroppo non è riuscita ancora ad incontrare.

Passando ad Alessio Pili Stella, il cavaliere ha ammesso che avrebbe preferito maggiore verità durante la sua esperienza a Uomini e Donne, in quanto lui ritiene di essere sempre stato vero. La cosa che porta sempre in viaggio, invece, è un libro, mentre ciò che lo emoziona di più è il rumore delle onde del mare. Da una vacanza torna soddisfatto se porta con sé un po’ di nostalgia e il suo compagno preferito di viaggio è se stesso. La verità è ciò che è mancata anche nel percorso di Luana Nicchiniello. Anche la donna non riesce a trattenersi dinanzi un bel tramonto e la persona ideale da portare in viaggio sarebbe colui che ama. La protagonista ha precisato che non sa come andrà a finire con il cavaliere che sta conoscendo in questo periodo, ma spera che le cose possano decollare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le risposte di Giovanni, Agnese, Arcangelo e Sabrina

Giovanni Siciliano avrebbe preferito avere un percorso più sereno a UeD. A suo avviso, si è comportato in maniera troppo istintiva e in valigia non potrebbe mai rinunciare ad un abito elegante. Il rumore delle onde del mare lo emoziona particolarmente e in vacanza porterebbe con sé la persona che ama. Agnese De Pasquale, poi, ha rivelato di essere sempre stata vera, per cui si aspettava più verità dai suoi pretendenti. Nella sua valigia non può mai mancare in kit di primo soccorso, in quanto suo figlio è iperattivo. Ad emozionarla tanto è il rumore delle onde e in vacanza partirebbe con gli amici.

Arcangelo avrebbe preferito avere un percorso più sereno in quanto è sempre stato onesto e sincero, cosa che purtroppo non si è verificata. In valigia porta sempre con sé un libro e da una vacanza torna soddisfatto se ha un po’ di nostalgia. Il suo compagno di viaggio ideale è se stesso. Infine, Sabrina Zago ha detto di essere essere sempre stata vera, di non poter rinunciare a portare in vacanza un bell’abito e se stessa. Ad emozionarla sono invece i tramonti e in una sua ipotetica vacanza ideale non possono mancare le conoscenze.

I risultati del test fatto dalla redazione di Uomini e Donne

Al termine del test, poi, i risultati sono stati i seguenti: la meta ideale per Gemma e Luana è l’isola di Galesnjak in Croazia, che è un’isola nota per il suo essere romantica e riservata. Agnese e Sabrina, invece, dovrebbero andare a Socotra in Yemen un’isola particolarmente desertica e naturalista. Holbox in Messico, infine, è risultata essere la meta ideale per Alessio, Giovanni e Arcangelo, un posto magico, quasi sospeso tra realtà e fantasia. I protagonisti sono rimasti spiazzati dall’esito del test in quanto hanno ritenuto che tutto fosse perfettamente in linea con il loro modo di essere.