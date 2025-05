Nella puntata del 27 maggio di Uomini e Donne ci sarà il ritorno in studio di alcuni ex protagonisti del programma. Quella di quest’anno è stata forse l’edizione che più di tutte è stata in grado di dare vita a nuove coppie. Sono stati numerosi i protagonisti che hanno deciso di lasciare la trasmissione per approfondire la conoscenza al di fuori, cosa che ha generato anche una certa ilarità da parte degli opinionisti. Nel corso di queste ultime puntate del talk show pomeridiano, dunque, assisteremo al ritorno di alcuni dei protagonisti di questa edizione in modo da capire come stiano andando le cose lontano dai riflettori, ma non solo.

Il ritorno di Barbara e Ruggiero a Uomini e Donne

Le ultime puntate della stagione di Uomini e Donne sono sempre molto attese, ma sono anche le più malinconiche, in quanto i fan della trasmissione devono metabolizzare l’idea di non vedere il programma per ben tre mesi e mezzo. In queste ultime messe in onda saranno molti gli argomenti trattati e i nodi che verranno al pettine. Per alcuni protagonisti ci sarà un epilogo, mentre alcuni di coloro i quali hanno lasciato la trasmissione in coppia torneranno per raccontare come stiano andando le cose fuori. Tra di loro ci saranno Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

La dama, dopo molti anni trascorsi all’interno di UeD, alcuni periodi di allontanamento e poi un ritorno inatteso, è finalmente riuscita a coronare il suo sogno d’amore. Stando a quanto rivelato dai due protagonisti mediante i social, la loro relazione sta procedendo a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai. Durante l’ospitata all’interno dello studio di Uomini e Donne, infatti, i due dovrebbero raccontare solo cose belle.

Tornano anche altri protagonisti di questa stagione di UeD

A tornare nel programma, poi, saranno anche due protagonisti che hanno lasciato la trasmissione a inizio stagione, ovvero. Gabriele e Tiziana. Lui uscì anche con Sabrina Zago, ma le cose tra di loro non andarono a buon fine. La donna, dunque, si troverà a fare i conti con l’ennesima batosta dato che la maggior parte dei suoi ex sembra sia riuscita a trovare l’amore, mentre lei è ancora da sola.

Nel corso della puntata del 27 maggio di Uomini e Donne, però, ci sarà anche un altro ritorno, ovvero, quello di Giovanni Siciliano. il cavaliere era uscito di scena per un po’ di tempo a causa di alcune discussioni avute con Francesca Cruciani, dama a cui era interessato. Ebbene, nella puntata di oggi, però, assisteremo al suo ritorno. Il cavaliere ammetterà di essere ritornato solamente per la dama. Quest’ultima accoglierà con favore il ritorno del cavaliere, sta di fatto che deciderà di dargli un’altra chance in modo da capire se le cose tra di loro possano funzionare oppure no.