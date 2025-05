Quest’oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Si tratta dell’ultima puntata della penultima settimana di messe in onda della trasmissione. In tale occasione vedremo che andrà in onda l’ultima parte della registrazione che è stata effettuata il giorno 5 maggio. Al centro dell’attenzione ci saranno gli esponenti del Trono Over e non mancheranno i colpi di scena.

Guido fa una scenata a Gloria, poi lasciano UeD, Emanuele spiazza Morena

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 23 maggio, rivelano che Gloria e Guido saranno al centro dell’attenzione. Nella puntata di ieri del programma un cavaliere ha manifestato la volontà di ballare con Gloria e lei ha accettato. Questo comportamento da parte della donna ha infastidito non poco Guido, il quale nella puntata dio oggi darà luogo ad una scenata. Il cavaliere arriverà addirittura ad uscire dallo studio, mentre la dama lo seguirà chiedendogli spiegazioni. Alla fine, poi, dopo svariate scenate, i due prenderanno la decisione di uscire dal programma insieme in modo da approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere.

Stessa sorte, poi, toccherà anche ad un’altra coppia, ovvero, quella formata da Emanuele e Morena. I due in una scorsa puntata hanno avuto una discussione che ha fatto rimanere molto male la dama. Quest’ultima aveva palesato di nutrire un sentimento per il ragazzo, che quest’ultimo non ha contraccambiato. Per tale ragione, lei aveva deciso di tornare a sedersi al suo posto. Nella puntata di oggi, però, ci sarà un cambiamento ed Emanuele spiazzerà Morena, alla fine, infatti, decideranno di darsi una chance e conoscersi al di fuori delle telecamere.

Novità su Fulvia e Sebastiano, Alessio contro Arcangelo e Marina

Al centro dell’attenzione, poi, ci saranno Sebastiano e Fulvia. I due si stanno conoscendo da un po’ di tempo e la dama farà delle considerazioni che lasceranno spiazzato il cavaliere. Nello specifico, dirà che, prima di conoscerlo, lo reputava un uomo tutto d’un pezzo, molto impostato. Con il passare del tempo, invece, la sua visione è cambiata ed ha cominciato a vedere con occhi diversi il suo interlocutore. Il cambiamento sarà in meglio o in peggio? Staremo a vedere.

Infine, poi, sarà dato nuovo spazio ad Arcangelo e Marina. La donna nella scorsa puntata aveva palesato la volontà di riflettere un po’ prima di decidere se continuare ad uscire con il cavaliere oppure no. Alla fine, poi, dopo averci riflettuto un po’, ammetterà di non essere disposta a proseguire la sua conoscenza. I loro siparietti, però, saranno molto criticati dai presenti, i quali li accuseranno di essere falsi. Soprattutto Alessio Pili Stella prenderà la parola per attaccare entrambi dicendo di non credere minimamente a nessuno dei due. Questo, ovviamente, scatenerà una polemica in studio.