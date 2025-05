Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è tornati a parlare di Arcangelo, Marina, Gemma Galgani e anche di Cinzia, dama con cui il cavaliere ha iniziato ad uscire di recente. Durante tale blocco c’è stato un momento molto imbarazzante per Gemma. Successivamente, poi, si è parlato di altre dinamiche inerenti sempre il Trono Over.

Arcangelo chiude con Gemma, lei viene umiliata a UeD

Marina ha avuto uno sfogo dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne in cui ha detto molte parolacce ed è apparsa totalmente differente da come si mostra solitamente in studio. Per questa ragione in studio è stata accusata di avere una doppia faccia e di essere finalmente venuta allo scoperto. Tina Cipollari, come suo solito, ha sbottato contro la dama dandole della donna “inutile” Maria De Filippi ha provato a placare la sua opinionista, ma non ci è riuscita. Nella questione, si è intervenuta anche Sabrina Zago la quale ha criticato fortemente il comportamento della donna che, durante lo sfogo, ha attaccato anche lei.

In seguito, poi, è andata in onda l’esterna tra Cinzia e Arcangelo. I due si sono trovati molto bene, sta di fatto che hanno ammesso la volontà di continuare ad uscire insieme. Nel frattempo, Gemma Galgani non ha potuto fare a meno di intervenire per continuare a chiedere ad Arcangelo il motivo per il quale abbia preso la decisione di interrompere la conoscenza con lei. La donna non è riuscita a farsene una ragione in quanto il cavaliere fuori dallo studio, sembra essere un’altra persona nei suoi confronti. Arcangelo, però, ha escluso categoricamente la possibilità di avere una storia con la donna. Solo dopo questa schiettezza, Gemma si è alzata dal centro dello studio ed è andata a sedersi mortificata.

Gemma Galgani ha un incidente osé a Uomini e Donne, poi scimmiotta Arcangelo

Mentre Gemma stava affrontando questa conversazione piuttosto seria, però, ha avuto un incidente piccante. Ad un certo punto, infatti, le è caduto il microfono nel vestito. Tina Cipollari si è subito fiondata sulla donna mettendole le mani dappertutto allo scopo di tirarle fuori il microfono. nel farlo, Tina ha anche sollevato la gonna dell’abito della Galgani. Maria, poi, ha chiesto l’intervento di un membro della produzione, ma Gemma si è preoccupata temendo che questa persona potesse vedere le sue parti intime. La De Filippi l’ha rassicurata dicendole che il suo collaboratore non fosse un “guardone”.

Un altro momento esilarante, poi, si è verificato durante il ballo quando Gemma ha iniziato a muoversi in maniera alquanto buffa. Al termine della musica, poi, la conduttrice le ha chiesto cosa stesse facendo e lei ha chiarito che stesse prendendo in giro il modo di ballare di Arcangelo. in tanti, però, sul web hanno pensato che la donna stesse prendendo in giro Marina.

Marina furiosa con Arcangelo, novità per Alessio

Dopo questo momento esilarante, poi, l’attenzione è tornata su Marina e Arcangelo. La donna ha scoperto che il cavaliere avesse baciato Cinzia, ragion per cui si è infuriata ed è andata via dal centro studio.

Poi si è passati ad Alessio Pili Stella, il quale sta uscendo con una dama nuova del parterre femminile chiamata Annamaria. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi trovati molto bene, almeno per il momento. Gli opinionisti, però, hanno avuto molto da ridire sulla situazione in quanto hanno accusato Alessio di partire sempre in quinta nei rapporti, ma alla fine le cose finiscono sempre male. Per tutta la durata del racconto, Tona non ha fatto altro che punzecchiare i due spingendoli a raccontare i dettagli intimi del loro incontro. La coppia, alla fine, hanno rivelato di essersi baciati.