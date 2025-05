La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un lungo blocco dedicato ad Arcangelo, Gemma Galgani e Marina. Poi si è passati a Sebastiano e una sua nuova frequentazione e non sono mancate le polemiche. Ecco cosa è successo.

Arcangelo chiude con Gemma e prosegue solo con Cinzia a UeD

Nella messa in onda di oggi di UeD si è partiti con un post puntata della scorsa registrazione in cui Arcangelo ha avuto uno sfogo dietro le quinte dopo tutti gli attacchi ricevuti in studio dagli opinionisti. Successivamente, poi, l’uomo ha deciso di incontrare Marina e di insistere con lei in quanto realmente interessato a conoscerla. Gemma è stata messa al corrente di tutto durante la puntata di oggi di Uomini e Donne e Arcangelo è stato molto onesto nel dirle di essere decisamente più interessato a Marina rispetto a lei. La Galgani ne ha preso atto ed ha apprezzato la sincerità del cavaliere. Marina, dal canto suo, ha voluto dare una chance al cavaliere per approfondire la sua conoscenza.

Maria De Filippi ha chiesto a Gemma quali fossero le sue intenzioni e lei quasi è apparsa intenzionata a continuare in quanto non ha paura di soffrire a causa di Arcangelo. A questo punto, allora, è stato lui a dire di non voler continuare con lei. Il pubblico da casa è insorto sui social criticando aspramente il comportamento di Gemma e reputando la donna uno zerbino. Altri, invece, si sono augurati che la dama reciti un ruolo in quanto, se così non fosse, sarebbe davvero ridicola. Alla fine, poi, dopo una discussione alquanto lunga anche con Marina, Gemma si è decisa ad alzarsi dal centro studio e tornare al suo posto chiudendo la conoscenza con il cavaliere.

Dama si dichiara per Arcangelo, ma riceve due di picche

Si è passati poi a Sebastiano, il quale sta conoscendo una nuova dama che si chiama Fulvia. Il cavaliere, però, ha ancora delle faccende in sospeso soprattutto con Cinzia, sta di fatto che non sono mancate le polemiche a centro studio. La situazione, poi, si è accesa ulteriormente nel momento in cui è emerso che la donna avesse mostrato interesse anche nei riguardi di Arcangelo. Quest’ultimo, però, ha detto di non essere intenzionato ad accettare il numero della donna. In studio, allora, lo hanno attaccato dicendo di aver risposto in questo modo in quanto teme che Marina lo possa liquidare. Alla fine, comunque, Sebastiano e Fulvia hanno ballato insieme.