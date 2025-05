Anche la puntata del 12 maggio di Uomini e Donne è stata particolarmente movimentata. Si è partiti da un blocco dedicato a Gemma Galgani e Arcangelo. Successivamente si è passati a Gianmarco Steri, che nella registrazione di ieri ha compiuto la sua scelta, il quale ha vissuto dei momenti molto concitati con le sue corteggiatrici.

Gemma Galgani bacia Arcangelo a Uomini e Donne, ma poi riceve una batosta

Gemma Galgani e Arcangelo stanno proseguendo la loro conoscenza a Uomini e Donne, ma la loro relazione non sembra convincere molto gli opinionisti. Nella puntata di oggi di UeD, infatti, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno avuto molto da ridire in merito ad un’esterna che c’è stata tra i due. Gemma e Arcangelo si sono scambiati diversi baci, ma gli opinionisti hanno continuato a vedere il cavaliere particolarmente freddo. Lui, dal canto suo, si è giustificato dicendo di essersi comportato in quel modo in quanto era particolarmente stanco dopo una giornata particolarmente stressante anche dal punto di vista lavorativo.

Gemma, contrariamente agli opinionisti, ha ammesso di credere alle parole del suo interlocutore. La positività della donna, però, si è oscurata nel momento in cui Maria De Filippi l’ha informata del fatto che Arcangelo abbia mostrato interesse anche nei riguardi di Sabrina Zago. I presenti sono rimasti spiazzati da questa notizia, specie dal fatto che la donna è sembrata interessata a ricevere le attenzioni del cavaliere. Come se non bastasse, poi, la conduttrice ha informato l’uomo circa l’arrivo di una nuova donna per corteggiarlo e lui, senza battere ciglio, ha deciso di conoscerla. Gli opinionisti, allora, hanno provato a far capire alla Galgani che deve darsi una svegliata in quanto i baci che si è scambiata con il cavaliere non hanno nessuna importanza.

Gianmarco Steri bacia le sue corteggiatrici, ma scoppia il caos

Archiviato questo argomento, poi, si è passati a Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici. Si è partiti da un post puntata tra il tronista e Nadia Di Donato. I due hanno discusso in quanto la giovane era andata via dopo la scorsa puntata. Dopo aver litigato in maniera piuttosto concitata, poi, i due si sono scambiati un bacio facendo la pace. In seguito, però, è andata in onda anche l’esterna tra il tronista e Cristina Ferrara, e anche tra di loro c’è stato un bacio. In studio, allora, le due ragazze si sono arrabbiate con il giovane. A cercare di porre rimedio alla situazione ci ha pensato Maria De Filippi, la quale ha dato del “poveraccio” a Gianmarco, in maniera bonaria ovviamente, dicendo che sia evidente che gli piacciano entrambe le ragazze, quindi non sa cosa fare.

La discussione, poi, si è spostata su Nadia e Cristina, al culmine della quale la Ferrara ha deciso di lasciare lo studio in quanto troppo provata da quanto accaduto. Gianmarco ha provato a convincere la giovane a rientrare in studio, ma lei non ne ha voluto sapere.