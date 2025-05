Maggio 2025 si preannuncia un mese ricco di sorprese e novità per gli abbonati di Disney+. La piattaforma, infatti, ha svelato un catalogo di novità che promette di soddisfare tutti i palati, spaziando con disinvoltura tra i suoi celebri brand: da Disney a Pixar, passando per Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Preparatevi, perché l’offerta è talmente ricca e variegata che avrete l’imbarazzo della scelta.

Un maggio all’insegna del brivido: crime e thriller da non perdere

Se siete amanti delle storie vere che fanno accapponare la pelle, questo mese Disney+ ha pensato proprio a voi. Il genere true crime è infatti uno dei grandi protagonisti della programmazione. Per chi non teme le oscurità dell’animo umano, sono già disponibili in streaming due titoli da recuperare immediatamente: “Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke” e “City of Angels | City of Death“. Ma le incursioni nel crimine non finiscono qui. Segnatevi queste date: il 28 maggio debutterà “The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer“, un nuovo, agghiacciante racconto che ci trasporterà nelle inquietanti atmosfere della provincia americana. E come se non bastasse, il giorno successivo, il 29 maggio, arriverà la quarta, attesissima stagione di “Wild Crime“. Questa serie FX, che ha già conquistato un vasto pubblico, continua la sua esplorazione di crimini reali, spesso consumati sullo sfondo di paesaggi naturali di struggente bellezza, un contrasto che non fa che accentuare l’inquietudine profonda delle storie narrate. Siete pronti a indagare?

Grandi ritorni e attese novità: le serie originali che ci terranno compagnia

Ma maggio su Disney+ non è solo sinonimo di brividi e misteri; è anche il mese che vede il ritorno di alcune delle serie originali più amate e il debutto di nuove stagioni che promettono scintille. Per gli appassionati di sport e storie di riscatto, il 16 maggio segna il ritorno di “Welcome to Wrexham“. La docuserie, che segue le avventure calcistiche gallesi degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, giunge alla sua quarta stagione, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro alla loro squadra. Il giorno prima, il 15 maggio, preparatevi a immergervi nuovamente nelle controverse dinamiche de “La vita segreta delle mogli mormoni“, che con la sua seconda stagione si preannuncia ancora più provocatoria, pronta a svelare nuovi scandali e segreti.

Non possiamo poi dimenticare la premiatissima serie comedy “Abbott Elementary“, ambientata tra i banchi di una scuola pubblica di Filadelfia. La seconda parte della quarta stagione sarà disponibile dal 14 maggio, una data da cerchiare in rosso per tutti i fan. Lo stesso giorno, il 14 maggio, potremo goderci anche nuovi episodi dell’intrigante serie “Doctor Odyssey” e assistere al gran finale di stagione de “I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place” – un appuntamento che i nostalgici della serie originale non vorranno certo perdersi.

Avventure mozzafiato e sapori d’Italia: le proposte National Geographic

Per chi di voi cerca evasione, scoperta e quel pizzico di adrenalina che solo le grandi imprese sanno regalare, National Geographic ha in serbo due chicche imperdibili. Dal 2 maggio è già disponibile “La scalata del Devils Thumb“. Questo avvincente speciale ci porterà al fianco di Alex Honnold (sì, proprio lui, il protagonista di Free Solo) e Tommy Caldwell, mentre affrontano una delle vette più insidiose e temute del continente nordamericano. Aspettatevi un concentrato di avventura, rischio calcolato e, soprattutto, una profonda amicizia messa alla prova dalle forze della natura.

Se invece preferite un viaggio più rilassante, ma non per questo meno affascinante, il 19 maggio sarà la volta di “Tucci in Italy“. La nuova serie vedrà il celebre attore Stanley Tucci – che molti di noi amano per il suo carisma e la sua passione per il buon cibo – esplorare le tradizioni gastronomiche e culturali del nostro Bel Paese. In cinque episodi, Tucci ci condurrà attraverso regioni magnifiche come la Toscana, l’Abruzzo, la Lombardia e il Trentino-Alto Adige. Sarà un viaggio unico, un’immersione totale tra sapori autentici, paesaggi mozzafiato e storie locali che raccontano l’anima dell’Italia. Un’occasione per riscoprire, o scoprire per la prima volta, tesori nascosti della nostra terra.

Cinema, animazione e fantascienza: un’offerta per tutti i gusti

L’offerta di maggio su Disney+ non trascura certo gli amanti del cinema di qualità, dell’animazione intramontabile e delle grandi saghe di fantascienza. Tra i film in uscita, spicca un titolo che sta già facendo parlare di sé: “A Complete Unknown“. Questo attesissimo biopic, diretto da James Mangold (già regista di Logan e Le Mans ’66 – La grande sfida), vede Timothée Chalamet vestire i panni di un giovane Bob Dylan. Il film, disponibile dal 7 maggio, ci racconterà l’ascesa del leggendario cantautore nella vibrante New York degli anni Sessanta, un periodo di grande fermento artistico e ribellione culturale. Siete pronti a rivivere un pezzo di storia della musica?

Per quanto riguarda l’animazione, il 28 maggio segna il ritorno di una famiglia che non ha bisogno di presentazioni: “I Simpson” arrivano con la loro trentacinquesima stagione, pronti a regalarci nuove risate e la loro inconfondibile satira sociale. Infine, per gli appassionati di fantascienza, due appuntamenti cruciali: il 14 maggio è previsto il finale di stagione di “Andor“, con ben tre episodi che promettono di chiudere in bellezza le vicende di Cassian Andor. Il 31 maggio, invece, toccherà a “Doctor Who” concludere la sua attuale stagione. Queste due produzioni, Andor e Doctor Who, continuano a catalizzare l’interesse di una vasta schiera di fan, e siamo certi che i rispettivi finali non deluderanno le aspettative.

Per accedere a questa incredibile varietà di contenuti, Disney+ vi ricorda che la piattaforma è disponibile in Italia con tre diversi piani di abbonamento, pensati per adattarsi alle diverse esigenze: il piano Standard con pubblicità a 5,99 € al mese, il piano Standard a 9,99 € al mese (o 99,90 € all’anno, per un piccolo risparmio) e il piano Premium a 13,99 € al mese (o 139,90 € all’anno). Potete trovare maggiori informazioni e iniziare subito la vostra maratona di visione visitando il sito ufficiale www.disneyplus.com.