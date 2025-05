Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sta per giungere al termine. Il ragazzo presto comunicherà a tutti la sua scelta, che ricadrà o su Nadia Di Donato oppure su Cristina Ferrara. Ultimamente, però, sul percorso del giovane si stanno gettando un bel po’ di ombre. Nello specifico, ad essere messa in discussione è la sincerità del protagonista e delle sue corteggiatrici. Adesso l’ultima indiscrezione riguarda lui e Nadia. Ecco cosa è emerso.

Nuove segnalazioni su Gianmarco Steri e Nadia Di Donato: contatti fuori da UeD?

Nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne Gianmarco Steri compirà la sua scelta. Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sul web, però, sembrerebbe che le sorti di questo trono siano già scritte. Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo la quale Gianmarco e Nadia potessero essere d’accordo in quanto hanno delle persone in comune. Adesso, però, questo sospetto si sta facendo sempre più concreto. Nel corso della giornata di ieri, infatti, Nadia è stata avvistata in compagnia della migliore amica di Steri. Inoltre, pare che la persona in questione, poco prima o poco dopo incontrare Nadia, si sia vista anche con Gianmarco.

Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che, in realtà, i due protagonisti di Uomini e Donne, in realtà, non la contino giusta ed abbiano dei contatti anche al di fuori del programma. Ad onor del vero, però, è bene chiarire che, successivamente, è pervenuta anche un’altra segnalazione di un utente il quale ha precisato di non essere un fan di Gianmarco. Malgrado questo, ha sentito il bisogno di chiarire che, in realtà, l’evento in cui sono state avvistate le due ragazze insieme sia il concertone del 1° maggio. Si tratta di un evento che nel 90% dei casi, se si è di Roma, non ci si perde per nulla al mondo. Per tale motivo, le due potrebbero anche essersi incontrate per puro caso.

Gianmarco sceglierà Cristina Ferrara per paura?

Quella trapelata in queste ore, però, non è l’unica segnalazione su Gianmarco e Nadia. Anche nei giorni scorsi sono emersi svariati retroscena sui due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Proprio per tale ragione, sul web ci si sta convincendo sempre di più del fatto che, alla fine, più indizi messi insieme portino comunque ad una prova. Stando a quanto ipotizzato da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha riportato tutte le segnalazioni del caso, ci sarebbe anche dell’altro.

Gianmarco potrebbe arrivare addirittura a compiere una scelta “forzata”, onde evitare di essere accusato di essersi messo d’accordo con Nadia Di Donato sin dal primo momento, infatti, il tronista potrebbe addirittura arrivare a scegliere Cristina Ferrara per non essere attaccato sul web. La sua, dunque, potrebbe essere una scelta fatta unicamente per convenienza e per cercare di ottenere il favore del pubblico da casa. Queste, ovviamente, sono delle supposizioni, tuttavia, di ombre sul trono di UeD di Gianmarco ce ne sono fin troppe. Non sarà davvero che i dubbi dei tanti detrattori del ragazzo siano leciti? Solo il tempo darà tutte le risposte.