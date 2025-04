La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto dinamico inerente Giovanni, Luana e Francesca. A seguire, poi, si è parlato di Tina Cipollari e non sono mancati i momenti esilaranti, in quanto la donna ha dato luogo ad un vero e proprio show. Ecco cosa è successo.

Tina Cipollari rischia di cadere durante un’esterna con Cosimo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Tina Cipollari è uscita nuovamente con Cosimo. Il cavaliere ha deciso di portarla in campagna per sottoporla a delle prove in modo da capire se sia una donna flessibile e in grado di adattarsi ad ogni circostanza. Ebbene, con gran stupore da parte di tutti, l’opinionista si è saputa destreggiare egregiamente nella natura. Lo stesso Cosimo, infatti, ha ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito in quanto Tina non si è tirata indietro dinanzi a nulla.

Nel bel mezzo dell’esterna, però, Tina ha rischiato grosso. La donna, infatti, si è concessa un giro in trattore con Cosimo. Ad un certo punto, poi, il cavaliere l’ha un po’ spinta, al punto che la dama stava per cadere. La scena, ovviamente, ha entusiasmato sia il pubblico in studio, sia quello da casa. Successivamente, poi, Maria De Filippi ha posto la Cipollari dinanzi una scelta. Il suo trono deve raggiungere un epilogo, pertanto, nel giro di poco tempo dovrà scegliere cosa fare con Cosimo. La conduttrice, poi, ha fatto anche altre confessioni sulla donna. Nello specifico, l’ha accusata di aver rubato la torta di Giuseppe.

Tina fa uno show a centro studio e offre cibo ai presenti

Nella puntata di ieri di UeD, il cavaliere ha festeggiato il suo compleanno con la torta portata da Rosanna. Ebbene, Maria ha raccontato che Tina se ne sia impossessata dietro le quinte. L’opinionista si è giustificata dicendo che il suo intento era quello di offrire la torta a tutto lo staff della trasmissione. Come se non bastasse, poi, la donna ha chiesto anche a Cosimo di portarle un uovo di Pasqua gigante, anch’esso da offrire ai presenti. Il cavaliere non se l’è fatto ripetere due volte ed è subito uscito dallo studio per andare a reperire quanto chiesto dall’opinionista.

Dopo poco, poi, Tina è rientrata con delle fettine di torta già tagliate ed ha iniziato ad offrirle ai cameramen e ad alcune persone del pubblico. La donna, però, ha fatto un’accurata selezione. nel dettaglio, ha detto di voler dare la torta solamente alle donne con un peso superiore ai 70kg in quanto le magre le stanno antipatiche. Ai cameramen, invece, ha chiesto di interrompere le riprese per poter fare una pausa e mangiare la torta in pace, il tutto sotto la supervisione silenziosa e attonita della padrona di casa. Una volta finita la torta, poi, Tina ha chiamato Cosimo chiedendogli di portare anche delle torte oltre all’uovo di Pasqua. Maria ha provato a fermarla, ma il tutto è stato inutile.

Sabrina minaccia di andare via, lite accesa tra Luana, Francesca e Giovanni

Tra i vari argomenti che sono stati trattati nella puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, c’è stato anche uno sfogo di Sabrina Zago che, per l’ennesima volta, ha palesato la volontà di lasciare il programma, ma non l’ha fatto. Spazio, poi, ad una lite molto accesa tra Giovanni, Luana e Francesca. Le due hanno accusato il cavaliere di averle prese in giro in quanto ha voluto tenere il piede in due scarpe senza essere sincero. Lui ha provato a difendersi ma, vedendosi sopraffatto dall’ira delle due, non ha potuto fare altro che tornare al suo posto.