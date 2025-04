Cristina Ferrara è al centro di una nuova segnalazione in queste ore. La corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sembra proprio non trovare pace e tranquillità durante questo percorso. A generare un certo sgomento, infatti, in questa occasione è una segnalazione che la vede legata ad un ballerino di Amici. La questione è stata affrontata anche durante la registrazione di ieri di UeD, pertanto, la ragazza ha dato la sua versione dei fatti. Come avrà reagito Gianmarco Steri?

La segnalazione su Cristina Ferrara a Uomini e Donne e la sua replica

Dopo le numerose segnalazioni che hanno riguardato Cristina Ferrara, in queste ore una nuova accusa pende sul capo della giovane. Nel corso della registrazione che si è tenuta ieri a UeD, Margherita Aiello, dama del Trono Over, ha portato in studio delle foto che riprendevano la corteggiatrice di Gianmarco in compagnia di un ballerino di Amici, ovvero, Lorenzo. I due pare abbiano trascorso diverse ore insieme intenti a chiacchierare e a scambiarsi sguardi complici.

Durante la registrazione la ragazza ha avuto la possibilità di replicare e di dire la sua opinione a riguardo. Cristina si è difesa asserendo che si trattasse solamente di una chiacchierata occasionale e innocente. Margherita, però, ha incalzato la giovane dicendo che, in realtà, i due avessero parlato per svariate ore.

Cosa farà Gianmarco Steri?

Inutile dire che la segnalazione in questione ha infastidito parecchio Gianmarco Steri. Si tratta dell’ennesima voce che getta ombre sull’autenticità dei sentimenti della ragazza nei riguardi del tronista. Malgrado questo, però, Gianmarco non è sembrato lasciarsi influenzare troppo da queste indiscrezioni, sta di fatto che, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, nel corso della registrazione si è avvicinato parecchio alla Ferrara. Adesso non resta che attendere le prossime registrazioni di UeD per capire quale sarà l’epilogo del trono del ragazzo.