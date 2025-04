Mercoledì 23 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione ci sono state delle discussioni molto accese al Trono Classico. Anche a quello Over non sono mancate le polemiche e non solo. In studio, infatti, sono volate anche delle sedie. Per il trono di Tina Cipollari è arrivato l’epilogo.

Spoiler registrazione 23 aprile: si chiude il trono di Tina a Uomini e Donne, volano scarpe tra gli Over

La registrazione del 23 aprile di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata, come riportato da Lorenzo Pugnaloni. Per Tina Cipollari è arrivata la fine del trono. Cosimo, infatti, è arrivato in studio portando dei regali ai presenti, tra cui l’opinionista e la padrona di casa Maria De Filippi. Successivamente, poi, è andato via. Questo percorso, dunque, che da sempre è stato etichettato come un gioco, è giunto al termine.

Passando alle dinamiche del Trono Over, invece, Gemma Galgani è uscita con Arcangelo, il quale è uscito anche con Marina. Quest’ultima, però, ha deciso di chiudere con il cavaliere. Questo ha spinto l’uomo a ripiegare su Gemma, concentrandosi su di lei. Il suo comportamento, però, è stato interpretato da molti come un ripiego, pertanto, in studio ci sono state delle discussioni molto accese causate soprattutto da Tina, che non ha esitato a scagliarsi contro il cavaliere.

Ad un certo punto, poi, si è aperta una polemica notevole che ha riguardato Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Lui è andata a trovarla nel suo paese, ma le cose sono degenerate, al punto che in studio hanno avuto una discussione particolarmente accesa, la quale si è conclusa con la dama che ha tirato una scarpa contro il cavaliere. Passando a Giuseppe e Rosanna, invece, tra i due la situazione è precipitata improvvisamente. L’uomo si è dichiarato innamorato di lei, ma la donna non ha affatto ricambiato i suoi sentimenti. Rosanna, infatti, ha accusato il cavaliere di essere un po’ troppo invadente.

Dura lite al Trono Classico di UeD: Nadia va via

In merito al Trono Classico, invece, Gianmarco Steri è uscito con Nadia Di Donato. I due sono stati molto bene e il ragazzo ha addirittura ammesso di vedere la giovane nella sua quotidianità insieme ai suoi amici e alla sua famiglia. In studio, poi, Cristina Ferrara si è molto arrabbiata, sta di fatto che si è scagliata contro il tronista, ma anche contro la sua rivale. Tra le due, infatti, è scoppiata una discussione particolarmente accesa durante la quale se ne sono dette di cotte e di crude.

La Di Donato, poi, è arrivata a scontrarsi anche con il tronista, al punto da decidere di uscire dallo studio. Gianmarco, però, ha deciso di non seguirla, anzi, nel corso della registrazione è apparso molto vicino a Cristina.