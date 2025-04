Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 24 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 24 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci sono persone che possono avere commenti sgradevoli nei tuoi confronti, ma la mia raccomandazione è quella di non farlo influire su di te. Apriti verso l’orizzonte e non permettere a queste voci di offuscare la tua luce. Devi sapere che con l’astrologia attuale, sei in grado di superare qualsiasi ostacolo che si presenta davanti a te. Naturalmente, le tensioni possono sorgere come fanno in ogni fase della vita, ma attualmente sei in una posizione di potenza per risolverle. Un’altra grande notizia per te è che l’amore è pronto a tornare a recitare un ruolo di primo piano nella tua vita a partire dal mese di maggio. Quindi preparati, Ariete!

Oroscopo del Toro

Caro Toro, le tue responsabilità sono notevoli. È il momento perfetto per fare una svolta, provare qualcosa di nuovo. So che sei di natura conservatrice. Il Toro ama la stabilità e non è solitamente incline a rivoluzionare la propria esistenza. Ma in questo particolare momento, devi sapere che sono proprio i cambiamenti a spianare la strada verso nuovi orizzonti. La storia ne è la testimonianza: molti hanno trovato la forza e la risoluzione nei momenti più ardui grazie proprio a un rinnovamento.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, potreste percepire una crescita dell’emotività e della tensione nella sfera affettiva. Venere attualmente non ti è propizia, ma da maggio la sua energia ritorna a fluire positivamente. Potremmo chiamare questo periodo un tempo di introspezione sentimentale, dove talvolta il non dire è più prezioso del parlare.

Oroscopo del Cancro

Cancro, le stelle risplendono in tuo favore. Stiamo per entrare nel mese di giugno e tra poco tempo noterai davvero un cambiamento. Ricorda, la seconda metà dell’anno è la tua alleata, percui è consigliabile esprimere con franchezza il tuo pensiero. Le giornate che stanno per venire saranno peculiari ed utili anche per sondare un sentimento implicato in progetti di convivenza o matrimonio, che potrebbe subire dei ritardi. Ma non temere, anche questa situazione si risolverà positivamente a partire da giugno.

Oroscopo del Leone

Leone, ti troviamo sulla vetta con Mercurio e Marte a sostenerti. Se riesci a mantenerti in primo piano, avrai opere meritorie. Le figure intorno a te ti stanno scrutando con un interesse rinnovato, una curiosità che potrebbe essere di natura anche amorevole. Perché non dimentichiamo che dall’inizio di Maggio, Venere si risveglierà.

Oroscopo della Vergine

Carissimi Vergine, quando annunciai che dal giorno 20 le circostanze avrebbero iniziato a farsi più limpide, intendevo proprio questo. Quindi, se state cercando una soluzione a un equivoco, il momento è senz’altro propizio. Per chi ha avuto il coraggio di prendere un rischio in campo affettivo, c’è la possibilità di una revisione. È una fase astrale impegnativa per coloro che svolgono un’attività in libero professionismo, richiede energie e prove nuove.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, la strada sarà disseminata di picchi e valli, ma sappiate che con Giove dalla vostra parte, le opportunità non tarderanno ad arrivare. Un miglioramento nelle relazioni è all’orizzonte. È comprensibile che a volte si percepisca il lavoro come l’aspetto preponderante della vita, ma è importante trovare il tempo per ricostruire le proprie sicurezze.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, affermo con certezza che i tuoi sesti sensi non ti stanno ingannando. Stai affrontando numerose tensioni provenienti da tutte le direzioni. In casi come questi, è comprensibile reagire in modo fortemente assertivo alle parole altrui, alimentato dalla paura di essere criticato. Prevedo poi dei cambiamenti sui tuoi rapporti d’affari, con possibile rinnovamento delle collaborazioni, anche se instaurate da parecchio tempo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua rinnovata fiducia è dietro l’angolo. Non abbiamo bisogno di occhiali per vedere come le recenti giornate siano state fisicamente impegnative per te. Da fine febbraio, non ti riconosciamo proprio in forma smagliante, tuttavia, con l’arrivo di maggio, assisteremo a una diminuzione delle tensioni. Tuttavia, è fondamentale che tu viva con la massima cautela quest’ultima settimana di aprile. Bada bene all’amore, perché potrebbero emergere degli equivoci, particolarmente in relazione ai Pesci e…

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti suggiro di concludere entro la fine di giugno qualsiasi relazione che senti non ti aggrada o che non trovi stimolante. Se ciò che ti circonda non ti soddisfa, hai tutto il diritto di andare oltre. Non c’è nulla di male nel non essere interessato a situazioni o legami che consideri superflui; infatti, la tua natura riservata potrebbe essere interpretata da alcuni come un tuo modo di difenderti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, pare che stia attraversando un periodo di sfiducia. Ti prego, non lasciare che questi sentimenti prevalgano, dato che la tua sfera amorosa promette novità entusiasmanti per maggio. In più, c’è del fermento anche per quanto riguarda il tuo ambito professionale. Ricorda quanto sia cruciale programmare adeguatamente. È un vero peccato che cada di tanto in tanto nella confusione.

Oroscopo dei Pesci

Le stelle sussurrano fantastiche premonizioni per i nati sotto il segno dei Pesci. Il vivace desiderio di accogliere nuove avventure non si esaurirà, anzi sarà stimolato dall’energia di Venere che, ancora ben posizionata nel segno, promette vantaggi di breve termine. Dovete cogliere l’occasione, sfruttare il tempo rimanente di questo mese perché avrete l’opportunità di avviare grandi iniziative. Non dimenticate: il prossimo maggio sarà destinato alla riflessione e all’organizzazione di questioni lavorative in sospeso. Continuate a nuotare verso l’orizzonte, Pesci!

