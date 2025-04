Oggi, martedì 22 aprile, torna in onda Uomini e Donne, dopo la breve pausa che c’è stata in occasione delle festività pasquali. Ciò che verrà trasmesso sarà il continuo della registrazione che è cominciata lo scorso venerdì. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto gli esponenti del Trono Over, tra cui Sabrina Zago e Guido e poi Alessio Pili Stella e Valentina.

Sabrina e Guido sotto attacco nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 22 aprile di Uomini e Donne rivelano che ci sarà un blocco molto movimentato dedicato a Sabrina Zago. La donna è uscita nuovamente con Guido e tra di loro ci sono stati anche dei baci molto passionali. In studio, però, racconteranno che le cose non stanno andando nel migliore dei modi, sta di fatto che avranno una discussione.

Gli opinionisti attaccheranno molto i due protagonisti. Specie Tina Cipollari informerà Sabrina circa il fatto che stia perdendo solo il suo tempo con un uomo come Guido. Successivamente, poi, si parlerà anche di Andrea, il nuovo spasimante sceso per la donna di recente. Sabrina ha deciso di tenerlo e nella puntata di oggi di UeD manifesterà la sua intenzione di continuare a frequentarlo. Contrariamente a quanto pensa di Guido, Tina avrà un’opinione molto positiva del nuovo arrivato, sta di fatto che inviterà la donna ad insistere e proseguire la conoscenza.

Lite tra Alessio e Valentina, cosa deciderà Gianmarco?

Oltre questo blocco piuttosto dinamico, poi, ce ne sarà anche un altro altrettanto movimentato che coinvolgerà Alessio Pili Stella e Valentina. In studio, infatti, si scoprirà che la dama ha chiesto anche il numero di Pierpaolo, cosa che farà infervorare Alessio. In sua discolpa, però, la protagonista dichiarerà di aver agito in questo modo anche perché è stanca del comportamento di Alessio, il quale non fa altro che intervenire nelle faccende che riguardano Luana. Tra i due, così, ci sarà una lite piuttosto accesa. Cosa decideranno di fare? Continueranno la conoscenza, oppure la porteranno a termine?

Infine, poi, resta anche da capire che cosa farà Gianmarco Steri. Le due corteggiatrici Nadia e Cristina hanno deciso di abbandonare il programma dopo aver preso visione della bella esterna che c’è stata tra il tronista e Francesca. Non resta che attendere, dunque, per vedere se Gianmarco le andrà a riprendere e cosa succederà.