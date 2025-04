Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 12 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 12 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei al punto di voltare pagina! Potresti riscontrare possibili ostacoli sul tuo cammino dovuti alla Luna in opposizione, incidendo sul tuo ambito personale, generando forse qualche contrasto. Tuttavia, non dimenticare mai che hai il controllo della situazione. Potresti incrociare individui in contrasto con i tuoi ideali, ma risulta evidente come quando tu prenda una posizione, su quella rimani fermo. Questa tua fermezza e determinazione potrebbero causare qualche disturbo a chi ti sta intorno.

Oroscopo del Toro

Per quelli del segno del toro, è un periodo ricco di dinamismo volto ad espandere le proprie prospettive, cercando però di rimanere gradevole agli occhi altrui. Mi viene in mente chi recentemente ha vissuto un cambio nel proprio ruolo o chi desiderava procedere lungo un certo percorso sia lavorativo che personale, ma che si è trovato a dover necessariamente affrontare una metamorfosi. Ricorda, le costellazioni favoriscono i legami di significato.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la Luna in posizione favorevole caratterizza un’intensa giornata d’azione che potrebbe portarti vari vantaggi. Adesso, con Giove che alberga nel tuo segno, anche l’ambito lavorativo può riservarti sorprese felici. La tua fantasia non conosce confini, continua così! Tuttavia, si avverte una certa turbolenza nel campo amoroso; prova a comprendere la prospettiva del tuo partner per risolvere qualsiasi problema.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, in questi giorni l’influenza lunare gioca un ruolo significativo nelle questioni esistenziali. Abbiamo osservato che Marzo ha portato un peso emotivo non indifferente, tuttavia, con l’avvento di Aprile si presenta un miglioramento. In particolare, dal 20 del mese, la situazione promette di essere ancora più favorevole.

Oroscopo del Leone

Leone, in questo momento sei in una posizione splendida, specialmente se hai in mente di portare avanti un progetto, affrontare una sfida o ravvivare un sentimento. Continua a prendere l’iniziativa, anche ora.

Oroscopo della Vergine

Vergine, i conflitti tra Venere e Mercurio hanno causato delle situazioni stressanti in alcuni momenti recenti della tua esistenza. Potresti sentirti come se avessi commesso degli errori di giudizio, ma non dovresti pensare in questo modo. Piuttosto, sei giunto a una fase nella tua vita in cui hai percepito la necessità di ripensare e, possibilmente, rivedere certi aspetti. Probabilmente, alcuni aspetti andavano cambiati. E’ giunto il momento di avviare un nuovo capitolo della tua vita.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’incrocio lunare con il tuo segno intensificherà i tuoi sentimenti e Marte prenderà la scena principale nelle prossime settimane. Se hai attraversato una fase di crisi, o forse hai avuto problemi di salute negli ultimi mesi, previsione di un periodo di ripresa. Sul fronte del lavoro, noto una maggiore sicurezza rispetto alla sfera emotiva. È evidente che c’è bisogno di rendere chiaro un aspetto ancora nebuloso.

Oroscopo dello Scorpione

Caro Scorpione, le idee che albergano nella tua mente oggi avranno ben presto l’opportunità di concretizzarsi. È indubbio che un’impresa di recente non abbia seguito il suo corso previsto, o che nel corso degli ultimi 60 giorni tu abbia dovuto confrontarti unicamente con dei tentativi. Ciò nonostante, sappi che ti attendono delle prove da superare. Questo fine settimana si rivelerà particolarmente favorevole per quello che riguarda le relazioni romantiche.

Oroscopo del Sagittario

Attualmente, Sagittario, sembra che tu stia vivendo un periodo particolare. Il panorama astrale indicherebbe che, dinanzi alle recenti sfide e tensioni che hai sperimentato nelle ultime settimane e perfino nell’arco degli ultimi due mesi, la chiave risieda nella pazienza. Con Giove in opposizione, è ovvio capire che non tutto sarà semplice da gestire e certamente non facile da raggiungere.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, oggi sembra essere un giorno permeato di confusione e potenzialmente anche di sottile agitazione. È sorprendente, dato che di norma hai sempre un piano ben distinto. Potresti trovarti nel mezzo di un confronto con qualcuno che non riesce a comprendere le tue intenzioni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, grazie al favorevole posizionamento della tua Luna con Giove, è il momento propizio per indagare sulle occasioni professionali. Ma non soltanto, auspico anche l’arrivo di opportunità legate all’ambito affettivo. Siete sulla soglia di periodi carichi di intensità.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, gli astri sono favorevoli! Mercurio, Venere e Marte sono vivaci e attivi, assicurando che i prossimi due giorni siano all’insegna dell’avanzamento e dell’energia vitale. Ed ecco un intrigante stimolo: dovessi chiudere una porta, tieni a mente che ne aprirai una ancora più grande. Da non dimenticare poi che il tuo segno è sotto la protezione della magnifica Venere, pronta a sostenerne i tuoi sforzi emozionali. Si prospettano incontri affascinanti, da schedulare senza dubbio anche per il fine settimana.

