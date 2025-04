Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 11 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 11 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, vivi un periodo cruciale, quindi rimani allertato, specialmente in questo fine settimana che sembra un terreno politicamente instabile di sentimenti. Ricorda che potrebbero esserci esplosioni di discussioni improvvisi. Quindi, le decisioni rilevanti richiedono di essere affrontate con prudenza. La responsabilità di una scelta significativa pesa sulle tue spalle, per cui è fondamentale che tu la prenda entro la metà di giugno.

Oroscopo del Toro

Toro, approfitta del fine settimana per dedicarti alla riflessione. Potrebbe essere il momento giusto per liberarti di un peso, rimettendo ordine nelle relazioni interpersonali. Evita di aggrapparti eccessivamente alla tradizione, in quanto l’evoluzione porta sempre con sé una ventata di freschezza e benessere. Sul fronte sentimentale, aspettati segni molto positivi: qualcosa di bello è in arrivo.

Oroscopo dei Gemelli

Riguardo ai Gemelli, dopo un periodo burrascoso, si intravede finalmente un raggio di luce. Presta attenzione alla modalità in cui ti esprimi, dato che le parole potrebbero ritorcersi contro di te come un boomerang, specie in campo sentimentale. Con la presenza di Venere in aspetto di tensione, sarà importante cercare di mantenere un atteggiamento conciliante anziché provocatorio. Cercate di evitare un reciproco scambio di piccole provocazioni, se sei in una relazione di coppia.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, fate attenzione al caos che potrebbe esservi in serbo durante il fine settimana. Ho l’ipotesi che le turbolenze emotive o affettive che avete sperimentato a marzo potrebbero nuovamente far capolino. Quindi, vi consiglio di utilizzare questo tempo per riflettere accuratamente sui vostri desideri più profondi.

Oroscopo del Leone

Amico del Leone, il tuo ardore indomabile è inequivocabile e pertanto questo fine settimana si presenta come un’opportunità straordinaria per riaccendere la passione e per prepararti a una prova professionale. È anche il momento ideale per riflettere sulle tue prossime mosse che saranno necessarie a inizio della settimana successiva.

Oroscopo della Vergine

Vergine, vedo un miglioramento in arrivo per te. Questo fine settimana potrebbe rivelarsi l’opportunità ideale per un po’ di introspezione e rigenerazione, specialmente se hai affrontato delle sfide in ambito famigliare. E’ vero, non tutto si snoda perfettamente. Venere è ancora in posizione contraria, ma armati di pazienza e tranquillità. Soprattutto per i single, potrebbe essere il momento giusto per avanzare, magari promuovendo nuove conoscenze.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’astro lunare in transito nel tuo segno porta in sé la promessa di un periodo favorevole alla rinascita, tuttavia è fondamentale diradare l’ombra dei ricordi dolorosi. Bisogna trasformare tutto ciò che appartiene al passato in un pensiero costruttivo e positivo. Se ci riuscirai, vedrai come un finesettimana all’insegna della tenerezza potrà riaccendere la passione in quei cuori che si sono decisi a riaprirsi all’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è arrivato il momento di meditare e sistemare le cose. Non temere di ripensare certi piani, perché a volte una lieve modifica può davvero fare la differenza. Per quanto riguarda l’amore, se ci sono state controversie, sarebbe consigliabile lasciarle alle spalle.

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, abbiamo affrontato insieme periodi di stress di cui abbiamo discusso costantemente. Ora, è giunto il momento di tirarsi su! Questo weekend si preannuncia perfetto per fare il punto sui tuoi sentimenti e ritrovare la calma. Sei pronto a risplendere? A propòsito, il cielo riserva notizie favorevoli: il Sole sta per farsi vedere e anche Mercurio sta per ritornare attivo!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le prossime giornate sembrano essere una sfida per la tua tolleranza. Interagire con certe persone potrebbe diventare difficile ma cerca di mantenere la calma senza lasciarti sopraffare dallo stress. Ignora chi tenta di influenzare le tue decisioni o comportamenti, un atteggiamento che non gradisci. Evita il sovraccarico di lavoro e pressioni altrimenti potresti perdere l’autocontrollo. Ricorda, ci sono molte tensioni e responsabilità in gioco, percio’ c’è la possibilità che la pazienza possa mancare.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario, questo fine settimana promette di essere l’ideale per l’amore, soprattutto per coloro che sono già impegnati in una relazione e che, forse, desiderano consolidarla entro giugno. Le stelle indicano inoltre la possibilità di avventurarsi in nuovi rapporti. Tuttavia, è necessario fare attenzione con le finanze, perché il portafoglio rischia di rimanere a secco.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, con Venere e Mercurio nel vostro segno, questo weekend vi offre l’opportunità perfetta per esaminare attentamente i vostri desideri e obiettivi. Se, poi, siete single, siete pronti a vivere incontri intriganti, anche solo per un breve periodo, perché no? Gli audaci sono favoriti dalle stelle in questo momento e voi state mostrando un grande coraggio, soprattutto quando si tratta di esprimere e rischiare i vostri sentimenti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.