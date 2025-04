Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 10 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 10 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, stiamo entrando in un periodo propizio per esprimere ciò che senti nel profondo del tuo cuore. È un momento generoso, pieno di possibilità, quindi non esitare. Tra non molto, Mercurio e Marte si posizioneranno nel tuo segno, portando con sé grandi stimoli. Quindi tirati su le maniche e preparati per un viaggio ricco di emozioni che potrebbe coinvolgere la sfera affettiva.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, avete un’innata resistenza al cambiamento, ma è giunto il momento di lasciarvi andare. Abbandonate le inutili lotte contro i mulini a vento e prendete in considerazione la possibilità di rinnovare le vostre relazioni professionali, quasi come se steste realizzando una copertina per un Mac. Ogni tanto è necessario mostrare coraggio, senza mai dimenticare le esperienze passate. L’amore fluttua nell’ambiente e verso voi sta per giungere una passione di rilevanza. Infine, le coppie innamorate prenderanno decisioni significative entro l’estate che si avvicina.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sembri essere come in una giostra fuori controllo, con tensioni che si avvertono da ogni parte. Il tuo panorama astrologico è tale che ti porge estremamente critico, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Quindi, in un confronto con la tua dolce metà, potresti mostrarti intransigente. Ritirati in un momento di esame interiore.

Oroscopo del Cancro

Attenzione cari Cancro, ci sono delle promettenti occasioni all’orizzonte per voi, ma è fondamentale che teniate d’occhio la vostra situazione finanziaria. Soprattutto in queste ore e nei giorni a venire, non prendete decisioni affrettate o investite in progetti instabili, potrebbero assomigliare a castelli di sabbia. Inoltre, ci sono piccole controversie nell’aria che necessitano di essere affrontate e risolte il prima possibile.

Oroscopo del Leone

Leone, le stelle riservano sorprese inaspettate. Non dimentichiamo che Aprile si è aperto in tono minore, in particolar modo per coloro che hanno affrontato una difficoltà di salute. Ma ora, fortunatamente, il pianeta Marte galvanizza i tuoi pensieri e, a partire dal 16, Mercurio ritorna in una posizione favorevole. Preparati a rimettere in gioco la tua astuzia, che si rivelerà trionfante. In altre parole, le difficoltà saranno superate nel minor tempo possibile.

Oroscopo della Vergine

Vediamo… Vergine, ultimamente le tue connessioni sembrano simili a un dedalo confusionario, ed è in gran parte dovuto alla posizione avversa di Venere. Si stanno verificando delle problematiche, che senti spesso come un senso di blocco, sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che quella sentimentale. Il mio consiglio? Mantieni la calma, non esagerare con i drammi. Stranamente, potresti trovarti ad avere più difficolta’ con il tuo partner di lunga data rispetto all’innamorato che appare e scompare. In poche parole, cerca di evitare relazioni inconsistenti o quelle che non sembrano portare a qualcosa di concreto.

Oroscopo della Bilancia

Caro amico della Bilancia, il fine settimana che ti aspetta sarà di totale svago e distensione. E’ istintivo percepirlo: la luna al momento ti sta supportando, dunque avrai modo di passare ore spensierate. Importante da ricordare, nei quattro giorni a venire, un evento sentimentale si è concluso. Non perdere tempo a rimuginarci su, è tempo di guardare avanti. Se sarai aperto, nuove affascinanti avventura ti stanno aspettando – a patto che tu lo voglia.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ci troviamo in un periodo di trasformazione e di riflessione riguardo ai piani e ai progetti che, forse, non si sono svolti come previsto. In questa fase, non dovresti contare su eventi imprevisti e drammatici come quelli che tanto ami vedere nei film. La sorpresa è in arrivo, ma dovrai pazientare fino all’estate. Nel frattempo, prova ad adottare un atteggiamento più flessibile in ambito amoroso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che la luna non stia favorendo molto la tua situazione. Questo potrebbe riportare a galla qualche tensione familiare. Ricorda che a fine Febbraio hai avuto un piccolo contrattempo di salute, quindi ora è fondamentale che tu ti riprenda, rinvigorisci le tue energie mentali e fisiche e non permettere che le preoccupazioni ti pesino.

Oroscopo del Capricorno

Previste nuvole all’orizzonte per i Capricorno, in particolar modo per quel che riguarda la sfera lavorativa. Mi preme consigliarti di evitare che queste tensioni possano influenzare negativamente l’ambito affettivo. Mi sento di suggerirti, anzi, di prevenire anticipando possibili disagi: sia sabato che domenica potrebbero presentarsi momenti di fastidio, pertanto è consigliabile fin da ora organizzarsi adeguatamente per gestire questi inconvenienti. Un atteggiamento conciliante può aiutarti a mitigare possibili discordie.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua natura avventurosa è in piena evidenza, grazie alla benedizione della luna. L’eccitazione dei sentimenti è palpabile. Tuttavia, devi prestare attenzione alla tua salute, ci sono qualche ombra all’orizzonte. Forse stai esagerando con l’attività e non stai riposando a sufficienza. Non preoccuparti, Giove è lì a proteggerti e garantire che tutto corra liscio. Questa settimana sembra piuttosto placida, quasi troppo per un animo vivace come il tuo. Accendi un po’ la luce nel tuo fine settimana per equilibrare questa tranquillità.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, utilizza la giornata oggi per concederti un po’ di rilassamento e per lasciare alle spalle le controversie. La situazione attuale può somigliare a un brutto sogno, ma sappi che prima o poi ci si risveglia. Se qualcuno ti ha mancato di rispetto o se hai dovuto interrompere un progetto o un piano, non c’è motivo per preoccuparsi. Adesso hai l’opportunità di liberarti di ciò che è superfluo, così da prepararti per l’arrivo del mese di giugno, che ti vedrà trionfare, libero da ogni impedimento o rimpianto. Ecco, questo è perfetto.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.