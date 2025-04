Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 9 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 9 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, quel firmamento stellato sta segnalando novità e l’attuale posizione del sole nel tuo segno agisce come un intenso espresso, dandoti tutta l’energia e volontà di cui hai bisogno. Mercurio, a partire dal 16, sarà il tuo scudo, soprattutto per quelle tematiche che sono ancora in bilico. Ricorda, devi affrontarle e risolverle entro la metà di giugno.

Oroscopo del Toro

Toro, l’astro lunare ti sostiene. Il tuo splendore nel campo lavorativo sarà indiscutibile. Potrebbe esserci la necessità di abbracciare una trasformazione, ma non temere. Se qualche individuo ha deciso di sottovalutarti, presto comprenderà il proprio errore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’astro che vi guida sembra passare attraverso una tempesta. Affrontate momenti di tensione e persino i legami più saldi dovrebbero concedersi un attimo di respiro. Il Sabato si preannuncia come un faro di luce che vi guiderà verso la serenità. Le vicende del cuore, però, potrebbero attraversare un periodo di incertezza.

Oroscopo del Cancro

Come se fossi nel pelle di Paolo Fox, devo dirti, cari amici del Cancro, che è ora di un periodo di introspezione e di occasioni inaspettate. Non dimenticate, questo giugno è previsto l’approccio di Giove nel vostro spazio zodiacale. A livello amoroso, Marzo è stato certamente una prova difficile, ma la buona notizia è che Aprile vi riserva un’opportunità per recuperare e rinnovarvi.

Oroscopo del Leone

Leone, ieri è stata un’importante luna nel tuo segno. Dovresti cercare di non lasciarti abbattere se ci sono contrasti con i tuoi colleghi, forse è dovuto al fatto che avvertono la tua spiccata intraprendenza che ti spinge a voler sopravanzare tutti, e perciò ti osservano con sospetto. Aprile potrebbe portarti saggezza e opportunità.

Oroscopo della Vergine

La Vergine è sotto l’influenza della Luna nel proprio segno, è il momento perfetto per riorganizzare e rinnovare le proprie esistenze. Si profila un’era di trasformazioni. Nel caso in cui tu senta degli starnuti dalla critica, ritrova la tua calma e mantieni la compostezza. Non tutti riescono a percepire il tuo autentico valore, ma tu hai la consapevolezza del tuo grande valore.

Oroscopo della Bilancia

Un’imminente luna nel tuo segno zodiacale inaugura un periodo propizio per approfondire le questioni sentimentali. Tuttavia, presta particolare attenzione ad alcuni segni zodiacali – l’Ariete, il Cancro e il Capricorno – che potrebbero necessitare di un occhio di riguardo. Sul fronte lavorativo, è richiesta impegno e audacia, ma puoi contare sul favore di Giove. Agganci interessanti all’orizzonte.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione è sostenuto da influenze astrali potenti. Non dimenticate, se avete iniziato un progetto, è essenziale mantenere l’impegno. C’è qualche asperità da levigare, soprattutto se state pensando ad una promozione o a una proposta, cercate di farlo entro la metà di giugno. Per i liberi professionisti con una solida carriera, si prevedono delle ottime opportunità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, Giove ti si contrappone, ma mantieni la calma. D’altronde, a partire dal 16, Mercurio tira la tua parte. Effettivamente, dal termine di febbraio, senti che le tue energie sono in calo, quindi è fondamentale che ti dedichi al recupero della tua salute e della tua forma. Il periodo potrebbe risultare particolarmente arduo per quelle coppie che in passato hanno già affrontato situazioni complesse.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, oggi potresti dover affrontare alcune sfide, sia nel tuo ambiente personale che lavorativo. Tuttavia, non preoccuparti, la tua tenacia notoria ti aiuterà a superarli. D’altro canto, oggi la luna brilla a tuo favore offrendoti una sorta di guida, proprio come un faro nella nebbia, riuscirà a rischiarare le zone oscuri della tua vita. Devi però ricordare una cosa: non tutte le amicizie che mantieni sono preziose come l’oro. Questo potrebbe implicare che è necessario fare qualche scelta difficile in termini di amicizie di lunga data. Tutto ciò richiederà pazienza, ma ricorda, tutto si risolverà alla fine.

Oroscopo dell’Acquario

Come un astrologo come Paolo Fox, potrei dire: Acquario, ti aspettano momenti di mutamento e sviluppo. Potrebbe essere il momento giusto per rinfrescare il tuo aspetto. La luna sarà dalla tua parte durante il fine settimana, nello specifico tra venerdì e sabato. Proprio in quei giorni, vi potrebbe essere un piacevole incontro amoroso.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, presta attenzione alla tua condizione emotiva: c’è il rischio di tensioni e contrasti. Nonostante tu sia al centro di questa settimana, non dovrebbe preoccuparti se un’iniziativa o un progetto dovrebbe concludersi; al contrario, potrebbe essere proprio quello che ti serve per liberarti da ciò che ti appesantisce e ti impedisce di pensare con chiarezza. Liberare la tua mente da tutto ciò che è superfluo ti permetterà di fare spazio a nuove ed effervescenti idee. Preparati a ricevere delle illuminazioni brillanti.

