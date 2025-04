Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 8 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 8 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il firmamento stellare offre un’aura di sicurezza e stabilità grazie alla benedizione di Giove in una posizione favorevole fino alla metà di giugno. L’orizzonte è aperto a ogni possibilità e per chi si trova in una situazione di instabilità lavorativa o deve trovare una soluzione a questioni finanziarie non risolte, potrebbe balenare una soluzione geniale e illuminante.

Oroscopo del Toro

I nativi del segno Toro stanno attraversando un periodo di significative trasformazioni. Nonostante il carattere tradizionalista e conservatore tipico di questo segno, è evidente che non si possono ignorare le nuove dinamiche lavorative e le ristrutturazioni in corso. Ci si confronta con un modo diverso di assumersi le responsabilità e, nonostante il forte legame con il passato, è necessario accogliere e incoraggiare questo processo di cambiamento.

Oroscopo dei Gemelli

Il martedì dei Gemelli si rivela cruciale nell’approcciare argomenti di peso al mattino; infatti, l’ascendere della luna sarà segnato da movimenti insoliti. Nel pomeriggio, il clima potrebbe farsi più teso a causa dell’attuale scarsa attività di Venere. È consigliabile fare particolare attenzione nelle relazioni amorose. Anche se l’amore nella coppia è intenso, potrebbero esserci dei piccoli alterchi; quindi, cercate di mantenere la calma nel maggior modo possibile.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, da quanto abbiamo osservato, la vostra vita amorosa ha navigato tra la tempesta e la bonaccia, ma ora, l’aspetto lavorativo sta prendendo il sopravvento. E non potrebbe essere altrimenti, dato che, come menzionato in precedenza, in un non troppo lontano futuro, Giove farà la sua comparsa nel vostro segno zodiacale. Pertanto, è giusto che vi lasciate avvolgere da momenti di ispirazione, di ricarica energetica. È fondamentale strutturare un nuovo progetto, o forse concedervi una pausa, una breve fuga che vi permetta di distaccarvi dalle solite abitudini. Nel campo amoroso, però, ci sono ancora tantissime incertezze da risolvere, anche se in superficie tutto sembra filare liscio.

Oroscopo del Leone

Leone, hai il potere di creare qualcosa di importante. Potrebbe esserci una singola preoccupazione collegata alla sfera finanziaria, un disaccordo legale o una questione che necessita una soluzione. Tuttavia, stai già lavorando per risolverla. Ricorda, la tua capacità di resistenza sarà l’elemento fondamentale per convertire queste sfide in preziose opportunità.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sento che con il passare dei giorni stai ritrovando il tuo equilibrio interiore. Il periodo passato è stato duramente impegnativo, ma osservo che già il passaggio della luna nel tuo segno nel corso del pomeriggio segnala un grande cambiamento all’orizzonte. Qualsiasi anticipazione tu stia attendendo – che riguardi relazioni personali, intese, contratti o la tua azienda oppure riferita all’entità per cui presti servizio – potresti attenderti delle novità significative entro il 20 del mese.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia è necessario ricercare equilibrio nel settore sentimentale. Vi sono istanti in cui tutto appare in armonia, ma dal mio osservatorio celeste, vedo già i pattern astrali di maggio e per questo motivo, anticipo che Aprile sarà un periodo di riavvicinamento, mentre maggio potrebbe rivelarsi un mese di contrasti. Pertanto, è fondamentale che tutte le emozioni e in particolar modo tutte le relazioni, siano esaminate e messe alla prova in questo periodo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, c’è stata una convergenza di ansie e pressioni che potrebbero aver scatenato dei problemi. Di recente, potresti aver avuto anche alcune sfide con il tuo compagno, magari qualche discussione accesa o un diverbio. Talvolta sei eccessivamente generoso, ti dedichi troppo a persone che non meritano nemmeno la tua compagnia. Se sei single, questa è una grande opportunità per meditare su quello che vuoi realmente dalla vita.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’arrivo imminente di Giove da metà giugno porterà luce su molte situazioni che sembravano offuscate. Sarà fondamentale fare una revisione dei tuoi attuali piani e progetti. Ti rendi conto che hai affrontato diversi ostacoli e ritardi, ma fortunatamente, sei un eterno ottimista e questo atteggiamento ti porterà avanti nel tuo percorso.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, considerando le tue condizioni astrali degli ultimi novanta giorni, devo ammettere che il tuo cielo non è stato particolarmente favorevole. Questa è certamente una questione deludente, poiché, nella tua natura intrinseca, desideri gestire indipendentemente ogni tuo movimento e aspiri a comandare ogni tuo ambiente. Tuttavia, occorrerebbe un aumento di intuizioni ed empatie.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, questo martedì si presenta con la Luna in aspetto non favorevole, quindi è necessario prestare attenzione ad evitare eccessi. Potrebbe risultare una giornata pesante, specie se hai affrontato viaggi lunghi o situazioni stressanti. In amore, potresti ritrovarti ad essere un po’ irascibile: ti consiglio di mantenere la calma e la freddezza, senza lasciare che ogni cosa ti colpisca direttamente.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la luna sembrerà sfavorevole, ma dalla tarda giornata vi sarà una variazione. Perciò, prestiamo attenzione! La serata potrebbe vederti non al tuo massimo potenziale e quindi è consigliabile evitare di complicarti troppo le cose. L’attenzione non sembra essere al suo picco e questo potrebbe causare un leggero errore di giudizio. Ma non preoccuparti, da venerdì noterai un progresso significativo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.