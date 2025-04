Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 7 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 7 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei un segno robusto, energico e, oserei dire, pienamente ottimista e incline all’azione. Questo è l’anno perfetto per coloro che vogliono realizzare qualcosa di significativo. Sono previsti momenti di soddisfazione. Non preoccuparti se ti trovi a fronteggiare sfide o conflitti, fa parte della tua natura affrontarli.

Oroscopo del Toro

Toro, potresti aver avuto dei momenti di incertezza già da ieri. È probabile che tu abbia avuto a che fare con una sensazione di imbarazzo temporaneo. Si intravedono numerose spese legate all’ambito domestico o a impegni lavorativi, quindi è comprensibile che tu possa avvertire una certa ansia. Dopotutto, come appartenente al segno di terra, hai bisogno di affrontare la realtà in maniera pratica e tangibile, perché la tua natura non si nutre di illusioni senza fondo. Hai bisogno di solidità nel tuo percorso di vita.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, l’abilità di esprimersi riveste un ruolo fondamentale. Può succedere che in questo periodo si presentino delle situazioni richiedenti un po’ di adattamento. L’influenza positiva della Luna suggerisce che potrebbe essere l’occasione giusta per programmare un attimo di pausa e riflessione sul fronte affettivo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, se esiste un individuo che stuzzica il tuo interesse, spero che tu abbia già esposto i tuoi sentimenti amorosi. L’aspirazione a comprendere i tuoi simili ed a spiegare le dinamiche disfunzionali in una relazione rappresentano la mossa vincente, quella che mancava a Marzo.

Oroscopo del Leone

Leone, vedo una giornata ricca di avvenimenti per te! Anche se hai avuto un periodo di difficoltà, presto avrai la possibilità di rimetterti in piedi. Sono convinto che numerosi Leone lasceranno tutti a bocca aperta con la loro pronta ripresa. La tua intrinseca forza, derivante dal tuo pianeta governante, il sole, ti permetterà di esprimere al meglio le tue potenzialità con relativa facilità. E guardando un po’ avanti, vedo grandi possibilità per te: nel corso dei prossimi due mesi potrebbe riapparire un vecchio amore.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, ti annuncio con grande sincerità che le circostanze attuali stanno migliorando notevolmente, seppure con alcune paure legittime, indecisioni e dubbi che non si dissolveranno nell’immediato. Mi rivolgo in particolare a chi sta operando rilevanti cambiamenti nel settore lavorativo, o a chi si trova in una situazione di collaborazione precaria; queste dinamiche non si risolvono in un battibaleno. Per quanto riguarda l’amore, i segni astrali indicano un rinnovamento positivo nelle tue relazioni, promuovendo al contempo una maggiore comprensione, in special modo con i Gemelli, Sagittario e Pesci.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è essenziale sottolineare che risolvere questioni d’amore dipende anche dalla tua partecipazione. Comprendo che i nativi della Bilancia hanno la tendenza a sentirsi talvolta vittime. Tuttavia, tieni presente che durante un periodo di turbolenza sentimentale, le tensioni sono generalmente condivise. E soprattutto, la responsabilità deve essere equamente divisa, ciascuno ha un 50% del peso sulla bilancia.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, oggi potreste sperimentare una giornata che vi ricorda quella precedente con una certa tensione nell’aria. Un consiglio fondamentale per voi è quello di gestire con prudenza le questioni economiche; al tempo stesso, cercare di ritrovare un senso di calma con i vostri familiari, sia essi fratelli o figli, è assolutamente necessario. Non preoccupatevi, domani le stelle vi saranno più favorevoli.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, l’astrologia vi è favorevole, regalandovi tonnellate di energia e rinnovato slancio vitale. Questo dovrebbe farvi sentire meglio dato che, negli ultimi tempi, avete vissuto una fase rallentata che contrasta con la vostra natura impaziente e veloce. Ricordate, tuttavia, l’importanza di prestare attenzione al vostro benessere fisico.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, nel cielo astrologico che ti sovrasta adesso precisa un periodo di revisione nelle connessioni tra esseri umani. È opportuno ricontrollare diverse alleanze, un concetto che ribadisco da un po’. Nell’ambito dei sentimenti, tuttavia, c’è spazio per dei rinvigorimenti, grazie ad un incremento di generosità da entrambe le parti.

Oroscopo dell’Acquario

Amico dell’Acquario, il periodo è caratterizzato da forti tensioni e dissidi. Non senti una totale serenità interiore, soprattutto quando ti trovi a confrontarti con proposte che non ti convincono del tutto oppure se la tua relazione amorosa è afflitta da episodi di gelosia.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, direi: “Risplendono le stelle fortunatamente per i Pesci, favoriscono le loro interazioni personali. Rivolgo un’intima speranza a chi ha vissuto la solitudine per parecchio tempo, di risvegliare il desiderio latente di amore. Che sia un amore che rifiorisce o una fresca conoscenza, ciò non ha peso. L’elemento cruciale è trovare il coraggio per immergersi nelle emozioni senza temere. Queste costellazioni promettono stabilità. I vuoti emozionali che avete sperimentato saranno presto colmati.”

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.