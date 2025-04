Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 6 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 6 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la sfera sentimentale oggi ti sorride. Anche se Venere non è al momento nel tuo segno, presto ritornerà sotto la tua influsso. Questa è la ragione per cui le nuove amicizie che si formano in questo periodo saranno più preziose. Il tuo binomio di vigore mentale ed energetico funziona alla grande, avrai l’opportunità di affermare la tua ragione nei confronti di coloro che ti contraddicono.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, capisco che tu, caro Toro, possa ritrovarti in un momento di grande turbolenza: è del tutto naturale. Stiamo vivendo una fase di trasformazione, evidentemente, e ricordati che ogni persona ha il proprio percorso unico da seguire sotto il cielo. Alcuni possono sentirsi pronti per un cambiamento di residenza, altri potrebbero cercare nuove opportunità lavorative, ed altri ancora potrebbero avviare dialoghi su temi diversi da quelli del passato. Ricorda bene, questi cambiamenti sono rilevanti e non devono essere ostacolati.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la domenica fa capolino come un’opportunità frizzante per far emergere la tua vera essenza. Giove si mostra benevolo nel tuo segno, supportato da una Luna in posizione favorevole. È il momento propizio per introdurre nuove tattiche nel tuo ambito lavorativo. Il quadro affettivo diventa importante, ma ti raccomando cautela – potresti trovarti di fronte sentimenti impegnativi o un tantino complessi da governare.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, l’attuale quadro astrale potrebbe sembrare un po’ intricato, in particolare per gli affetti e le relazioni intimi che hanno avuto momenti di tensione nel mese di marzo. Tuttavia, c’è sempre possibilità di ristabilire l’armonia e l’equilibrio attraverso la buona intesa e complicità. Voglio sottolineare che il piano lavorativo mi sembra piuttosto promettente. Quindi, se hai un’opportunità, una occasione speciale o un’idea creativa da proporre, ti suggerisco vivamente di non esitare e di andare avanti con coraggio e fiducia.

Oroscopo del Leone

Leone, è evidente che hai vissuto periodi di intensa stanchezza recentemente. Probabilmente, se sei incappato in un qualche tipo di ostacolo, è proprio a causa di questo malessere. Infatti, sei costantemente impegnato in molteplici attività, senza mai concederti un attimo di sosta. Di conseguenza, è del tutto normale che possa insorgere un momento di confusione. La settimana è cominciata con un certo grado di oppressione, ma progressivamente stai riacquistando le tue forze. Anche chi si è sentito particolarmente male può iniziare a nutrire la speranza di vivere giorni migliori.

Oroscopo della Vergine

Vergine, stai incontrando troppe resistenze. Puoi avvertire l’insorgere di tensioni nel rapporto con il tuo partner e i tuoi parenti, situazioni dove spesso finisci per discutere. Se a questo aggiungiamo eventuali problemi economici, la prudenza è d’obbligo. Cerca di mantenere l’equilibrio, evita di commettere errori inopportuni. In questo periodo, è consigliabile mantenere lo status quo in ambito lavorativo.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, vi aspetta un periodo interessante, pieno di stimoli positivi. Ad esempio, notate come Mercurio vi porta un segnale potente di cambiamento, che potrebbe manifestarsi perfino nel contesto lavorativo. Questo potrebbe tradursi in un vantaggio per chi sta gestendo un business, portando una conclusione favorevole e un po’ di guadagno extra. A livello affettivo, dopo un Marzo piuttosto intenso, Aprile vi offre l’opportunità di rimettervi in sesto.

Oroscopo dello Scorpione

Nella giornata di domenica, Scorpione, è possibile che ti senta più irritabile, probabilmente il riflesso dell’influenza della Luna avversa. Potrebbe essere dovuto al fatto che un progetto richiede una rinfrescata, e ciò ti porta a sentirti frustrato con coloro che ti hanno persuaso ad accettare, quando in realtà desideravi rifiutare. Tuttavia, ti rassicuro: tutto ciò che stai portando avanti ora, nonostante possa non darti una sensazione immediata di gratificazione, non causerà impedimenti o complicazioni. Te ne renderai conto appena arriveremo a giugno.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario, con la luna in una posizione propizia, sembra rivelare un grande potenziale d’azione. Tuttavia, nell’ambito sentimentale si avvertono dei fermenti che richiedono un certo controllo. È ovvio che ciascuno ha il suo particolare destino astrale. Chi si sta riprendendo da un periodo di separazione al momento sembra non prendere iniziative, si limita a osservare e ad attendere con speranza. Al contrario, chi sta attraversando un periodo di crisi dovrebbe cercare di temperare i propri comportamenti provocatori.

Oroscopo del Capricorno

Un periodo propizio attende il Capricorno per ponderare importanti decisioni da intraprendere entro il mese di giugno. Una significativa influenza di Venere si manifesta, rinnovando l’aspirazione a scoprire un affetto autentico, forse perfino.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, riscontri periodi tesi: evita di farti trascinare in battaglie vane. Consigliabile ritagliarsi uno spazio di tempo per una riconsiderazione approfondita. Stasera, è suggerito non trasgredire oltre il ritardo convenzionale.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, ti direi, Pesci: hai il sostegno di Venere, Mercurio e Marte che proteggono il tuo cielo emotivo. Mi auguro che ciò ti conferisca un’incredibile energia, una forza che sarai in grado di trasmettere a tutti coloro che entrano in contatto con te, oggi e ogni giorno. Non dimentichiamo che questo vale anche per la sfera dell’amore.

